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    • Spor
    • 17.04.2023 10:09
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    • 17.04.2023 10:09
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    Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı!

    Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan Altay Bayındır ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir." denildi.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçeli yıldız ameliyat olacak!

    Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan Altay Bayındır ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir." denildi.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

    Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

    Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı!
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