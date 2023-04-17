Usta yazardan o isim için olay sözler! "Sahada olsaydı..."

Beşiktaş'ta son 20 dakika Ghezzal ve Maxim oyundan çıkınca top; hep Trabzonspor'da kaldı, siyah beyazlı takım geriye çekildi. Ev sahibi baskıyı artırdı, pozisyonlar buldu. Beşiktaş'ta Masuaku, Onur ve Salih, Trabzonspor'da Hüseyin ve Bakasetas ve Trezeguet vasatın üzerine çıkan isimlerdi ama maçın yıldızı Mert Günok'tu.

Sadece Mert değil; Uğurcan da harika kurtarışlarla alkışı hak etti. Mert yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, Uğurcan da son anlarda Redmond ve Salih'in vuruşlarında müthiş kurtarışlara imza attı. Özellikle Mert; Beşiktaş'ı oyunda tuttu ama yetmedi!