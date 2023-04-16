Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - BJK maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz! beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN izle!

Merakla beklenen Trabzonspor Beşiktaş maçı, 16 Nisan 2023 Pazar günü (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği zorlu maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan, AVAR'da ise Zorbay Küçük görev yapacak. İşte Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izleme seçeneği ve maçın 11'leri! Trabzonspor - BJK maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan, Markovic, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Ghezzal, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Aboubakar
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM
Trabzon - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maç beIN SPORTS 1'den şifreli ve canlı yayınlanacak. Aşağıda yer linkten maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz.
TRABZON'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Trabzonspor'da karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.