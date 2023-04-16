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    • Spor
    • 16.04.2023 19:23
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    • 16.04.2023 19:26
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    Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - BJK maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz! beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN izle!

    Trabzonspor Beşiktaş maçına az bir süre kala futbolseverler internet arama motorlarında ''Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen izleyicisiyle buluşacak. İşte Trabzonspor - Beşiktaş canlı anlatım izleme seçeneği! Trabzonspor - BJK maçı canlı maç izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE!

    Merakla beklenen Trabzonspor Beşiktaş maçı, 16 Nisan 2023 Pazar günü (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği zorlu maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan, AVAR'da ise Zorbay Küçük görev yapacak. İşte Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izleme seçeneği ve maçın 11'leri! Trabzonspor - BJK maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

    TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan, Markovic, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

    BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Ghezzal, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Aboubakar

    TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

    Trabzon - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Maç beIN SPORTS 1'den şifreli ve canlı yayınlanacak. Aşağıda yer linkten maçın canlı anlatımına ulaşabilirsiniz.

    TRABZON'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

    Trabzonspor'da karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.

        KARTAL'DA 3 EKSİK VAR

        Ligde oynadığı son 5 maçını kazanan siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

        Sakatlığı bulunan futbolculardan Cenk Tosun ve ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - BJK maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz! beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN izle!
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