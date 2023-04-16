Trabzonspor - Beşiktaş CANLI MAÇ İZLE! Trabzonspor - BJK maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz! beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN izle!

Merakla beklenen Trabzonspor Beşiktaş maçı, 16 Nisan 2023 Pazar günü (bugün) saat 20.30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği zorlu maçta VAR hakemi olarak Mete Kalkavan, AVAR'da ise Zorbay Küçük görev yapacak. İşte Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izleme seçeneği ve maçın 11'leri! Trabzonspor - BJK maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!