Jorge jesus ile görüştüler! İşte teklife cevabı...

Son oynadığı Karagümrük maçını 2-1 kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'de son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri olan Jorge Jesus ile ilgili iddialar ise devam ediyor.

FLAMENGO JESUS KONUSUNDA CİDDİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile sık sık anılıyor. Brezilya ve Portekiz basınında yer alan haberlerde Jesus'un geleceğiyle ilgili gelişmelere yer verildi.

PEREIRA SONRASI YENİ TEMAS KURULDU

Daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira ile 4 aylık süreçte istediği sportif başarıyı elde edemeyen Flamengo, Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Jorge Jesus ile temas kurdu.

JESUS'UN YILLIK KAZANCI 7 MİLYON EURO

1 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe'de yaklaşık 7 milyon euro kazanan Jorge Jesus ile görüşen Flamengo yöneticileri, Portekizli hocaya son durumunu ve taleplerini sordu.

JESUS AYNI PARAYI İSTEDİ

İddiaya göre; Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kazandığı yıllık kazancı Flamengo'dan da istedi. Flamengo yöneticileri ise Jesus'u göreve getirmek istediğini deneyimli hocaya iletti ve teklifini de sundu.

FLAMENGO'NUN ÖNERİSİ 4.5 MİLYON EURO

Portekiz basınında yer alan haberde Flamengo yöneticilerinin Jorge Jesus'a 4.5 milyon euro önerdiği ve görüşmelerin şimdilik tıkandığına yer verildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus ile bir süredir görüşmelerin devam ettiği de ifade edildi.

NET AÇIKLAMALAR YAPMAKTAN KAÇINIYOR

Fenerbahçe'deki geleceği hakkında net açıklamalar yapmaktan kaçınan Jorge Jesus, geride bıraktığımız haftalarda "Sözleşmemin sezon sonunda bittiğini herkes biliyor. Başkan Ali Koç'u seviyorum" demişti.

JESUS OLMAZSA B PLANI SAMPAOLI

Öte yandan Flamengo'nun Jorge Jesus ile anlaşma sağlanamaması halinde B planı da belli oldu. Sabit ikametgahı Rio olan Jorge Sampaoli, tıpkı Jesus gibi Flamengo'nun teknik direktör adaylarından biri durumunda.

SAMPAOLI TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sevilla ile yolları ayrılan Sampaoli, İspanyol ekibiyle yaşadığı problemleri çözmek için şu sıralarda İspanya'da bulunuyor. Sampaoli'nin ise Jorge Jesus'un yıllık maliyetinin yarısına, "Evet" dediği belirtiliyor.

FLAMENGO TARAFTARLARI JESUS'U İSTİYOR

Ancak; Flamengo yöneticilerinin şu anda önceliği Jorge Jesus. Flamengo taraftarlarının çok sevdiği Jorge Jesus ile ilgili Brezilya'da, "Jesus mutlaka göreve gelmeli. Onunla güzel günlerimiz olacak" paylaşımları da yapılmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 26 maçta 18 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Fenerbahçe, 65 gol atarken kalesinde 31 gol gördü. 57 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor.

