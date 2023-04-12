Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.04.2023 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2023 11:23
    ABONE OL

    Son dakika: Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!

    Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi.

    Yeni sezonun tarihi belli oldu

    Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi.

    HANGİ LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
    Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

    Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Doğru adımlarla yola devam
    Haberler Spor Son dakika: Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!
        loading
        SON DAKİKA