Son dakika: Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirledi.

HANGİ LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.