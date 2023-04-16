Son şampiyon Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak





G.SARAY ABARTTI

İtalyan basını, Galatasaray'ın Kayserispor karşısında elde ettiği 6-0'lık galibiyete geniş yer ayırdı. Çizme'nin ünlü yayın organlarından La Gazzetta dello Sport, 'Galatasaray abarttı' başlığını kullandı. Haberin detayında, "Galatasaray ilk yarıda rakibi karşısında 4-0'ı bularak maçı kopardı ve Süper Lig'in nihai favorisi olduğunu herkese gösterdi" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Tuttosport ise alınan bu galibiyeti, 'Gövde gösterisi' başlığıyla okuyucularına duyurdu. Ayrıca haberin detayında Galatasaray'ın üstün oyununa dikkat çekilirken, "Yıldız isimler gol festivalinde yer aldı" denildi.



KALBİMİN FENOMENİ ZANIOLO

Zaniolo, Kayseri'ye attığı golü annesi Francesca Costa ile kutladı. İtalyan basını bu anları öne çıkardı. Haberlerde Costa'nın, "Kalbimin fenomeni Nicolo" sözüne yer verildi.



GİRESUN'UN KONUĞU SİVAS

Süper Lig'in 29. haftasında bugün Giresunspor ile Sivasspor ile karşılaşacak. Çotanak Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maç öncesi Giresun'un 24, Sivas'ın 31 puanı bulunuyor.



AVRUPA'DA TÜRK FİNALİ

FIBA Kadınlar EuroLeague finalinde bugün Fenerbahçe ile Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaşacak. Kralovka Arena'da oynanacak Türk finali 21.00'de TRT Spor'dan yayınlanacak.



G.SARAY ANTEP'TE YIKILDI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray Nef deplasmanda Gaziantep'e 96-78 yenildi. Diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece: 92-77, Aliağa Petkim- Pınar Karşıyaka: 90-85.



PLAY-OFF'TA SERT EŞLEŞME

Euroleague'de 25 Nisan'da başlayacak play-off etabında eşleşmeler netleşti. F.Bahçe'nin Olympikos ile rakip olduğu turda diğer eşleşmeler şöyle: Barcelona-Zalgiris, R.Madrid-Partizan, Monaco-Maccabi.



BAKAN TRABZON'A ÖZEL PLAKA İLE GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarete Bakan Karaismailoğlu 61 TS 1967 plakalı TOGG aracı ile geldi. Bakan Karaismailoğlu'na Trabzonspor forması hediye edildi.



HAALAND'LI CİTY ÇAĞLAR'I ÜZDÜ

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'i konuk eden Manchester City rakibini 3-1 yenerek lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada John Stones, 13 (p) ve 25. dakilarda Haaland kaydetti. Norveçli forvet gol sayısını da 32'ye çıkardı. Konuk takımın golünü 75'te Iheanacho kaydetti. Leicester'da milli stoper Çağlar Söyüncü, 29 Ekim 2022'den beri ilk kez 11'de başladı.



DORTMUND KAÇTI STUTTGART YAKALADI

Bundesliga'da B. Dortmund, Stuttgart ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Dortmund 26'da Haller, 33'de Malen'in golleriyle 2-0 öne geçti. Stuttgart'ta 39'da Mavrapanos'un kırmızı gördü. Ev sahibi ekip 77'de Coulibaly, 84'de Vagnoman ile 2-2'yi yakaladı. Dortmund 90'da Reyna ile 3-2 öne geçti. Son sözü uzatmalarda Mavrumpa söyledi: 3-3.



BODRUM TEK GOLLE GÜLDÜ

TFF 1. Lig'de Bodrumspor deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltıdan Kenan Özer kaydetti. Tuzla'da 90+2. dakikada Ömürcan kırmızı kart gördü.



CENK YOKSA ABOUBAKAR VAR!

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında tüm sorumluluk Aboubakar'ın omuzlarında olacak. Son 5 lig maçında 6 gole imza atan Kamerunlu yıldızın Trabzonspor deplasmanında takımının en büyük kozu olması bekleniyor. Aboubakar, Giresunspor maçında iki gol atmıştı.



N'KOUDOU 2.5 AY SONRA

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kevin N'Koudou'yu 6 maç sonra kadroya dahil etti. Tecrübeli futbolcu yaklaşık 2.5 ay sonra kadroda kendine yer buldu.



KASIMPAŞA'YA DEMİR YUMRUK

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. Rahat bir galibiyet alan Akdeniz ekibine 3 puanı getiren golleri 18 ve 21. dakikalarda Akintola, 27'de Yusuf Sarı, 80'de Cherif Ndiaye ve 90'da penaltıdan Belhanda kaydetti. Ev sahibi bu galibiyetle puanını 51 yaparken, Kasımpaşa 32 puanda kaldı.



İSTANBUL'DAN KRİTİK GALİBİYET

Süper Lig'de evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden İstanbulspor ligde kalma yolunda kritik bir 3 puan aldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 45+7'de Emeka Eze kaydetti. Maçın 2. yarısında Başakşehir skoru dengelemek, İstanbul da farkı 2'ye yükseltmek için fırsatlar yakalasa da ev sahibi zorlu maçtan galip ayrılan taraf oldu.



KARAOĞLAN'A BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk yarısının tamamlanmasıyla Fenerbahçeli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına gelerek, maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve ekibine tepki gösterdi. Hakem triosunun soyunma odasına girmesine engel olan Baki ve Ketenci, tepkilerini sürdürdü. Gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı ve hakemler soyunma odasına gitti.



FENER'DEN ALTAY AÇIKLAMASI

Fenerbahçe dün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Altay Bayındır ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, milli kalecinin belinden rahatsızlık yaşadığı vurgulandı. Tedavisine başlanan Fenerbahçe kaptanının durumu yapılacak tetkikler sonrası kesinlik kazanacak. Jorge Jesus, A.Gücü maçı öncesi yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin Altay Bayındır ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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