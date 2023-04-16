Maç planı belli oldu! Trabzonspor'dan Beşiktaş’a süpriz oyun

Son haftalarda bir türlü istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, tam aksine son haftaların en formda takımlarından biri olan Beşiktaş karşısında oyun planında bir sürpriz hazırlığı içerisinde. Geçtiğimiz hafta İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı Kasımpaşa deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor da Beşiktaş derbisinde sakatlığı bulunan oyuncular Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın oynama ihtimali düşük. Bu oyuncuların yokluğunda Derelioğlu, Bakasetas ve Trezeguet'e ilk 11'de görev vermeyi planlarken özellikle orta sahadaki direnci daha da artırmak istiyor. Trabzonspor'da futbolcuların kendi içerisinde yaptıkları konuşmalarda da Beşiktaş maçında çok farklı bir kimlikle sahada olma konusunda söz verdikleri öğrenildi. Kaptan Uğurcan Çakır'ın tüm takımla bir konuşma yaptığı da gelen haberler arasında. Teknik direktör İhsan Gündüz Derelioğlu da oyuncularıyla konuşarak, "Trabzonspor için bu maçlar hep farklı bir kimlikle farklı bir heyecanla oynanır. Ben sizde o kazanma arzusunu ve iştahını görüyorum. Taraftarımızla savaşacağız. Çıkalım ve kim olduğumuzu hatırlatalım" ifadelerini kullandı.



ABDÜLKADİR ÖMÜR OYNAMAK İSTİYOR

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması gereken Abdülkadir Ömür, iğneyle de olsa sahada olmak istediğini teknik ekiple paylaştı. Son kararı sağlık kurulu verecek ancak forma giymesinin riskli olduğu ifade ediliyor. Daha önce Abdülkadir'in 2-3 hafta oynamaması öngörülüyordu.

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