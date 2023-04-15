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    • Spor
    • 15.04.2023 15:28
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    • 15.04.2023 15:32
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    Jorge Jesus'tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11'leri

    Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karagümrük'ü deviren Kanarya yeni bir galibiyet serisinin peşinde. Sarı-lacivertlilerde hedef sezon sonuna kadar kalan tüm maçlarını kazanmak. Jorge Jesus ve öğrencileri yeni bir zafer için hırsla bu maçı bekliyor. İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında muhtemel 11'ler...

    takvim.com.tr
    Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

    Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilginin izlerini kupada Kayserispor ve ligdeki Karagümrük mücadelelerinde silen sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisi önünde de 3 puan istiyor.
    Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

    Jorge Jesus ve öğrencileri sezon sonuna kadar kalan 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluğu kucaklamayı hedefliyor. Portekizli hoca, oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini istedi.
    Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

    YİNE 4'LÜ SİSTEM
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son haftaların başarılı takımı Ankaragücü karşısında yine 4'lü sistemle sahada olacak.
        Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

        Deneyimli çalıştırıcı, her zaman olduğu gibi yine rotayona gidecek. Karagümrük maçında cezalı duruma düşen Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bright Osayi Samuel forma giyecek.
        Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

        Bu maçta etkili bir performans sergileyemeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun ve Emre Mor'un Başkent temsilcisine karşı oynaması beklenmiyor. Yerlerine Miha Zajc, Joao Pedro ve Arda Güler oynayacak.
        Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

        JORGE JESUS DİKKAT ÇEKTİ
        Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, Ankaragücü mücadelesi öncesinde öğrencilerini uyardı. Rakibin kupada Trabzonspor'u, ligdede İstanbulspor'u mağlup ettiğini hatırlattı. Dikkatli olmaları gerektiğini öğrencilerine anlattı.
            Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

            SON 3 MAÇTA SIFIR PUAN
            Ankaragücü deplasmanlarda sıkıntılı. Son 3 karşılaşmasında Beşiktaş, Sivasspor ve Başakşehir'e kaybetti. Hedefleri Fenerbahçe'ye karşı bu kötü istatistiği bitirmek.
            Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

            106. RANDEVU
            Türk futbolunun iki köklü kulübü 105 defa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 67 galibiyet elde etti.
            Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

            Başkent temsilcisi 11 defa 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 mücadelede eşitlik bozulmadı. İlk maçı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı.
                Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                6 EKSİK VAR
                Sarı-lacivertliler, Başkent ekibi karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Ferdi Kadıooğlu sarı kart cezalısı Lincoln Henrique, King, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde ise sakat.
                Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                7 İSİM SINIRDA
                Kanarya'da Ankaragücü mücadelesi öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
                Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görürlerse Başakşehir'e yoklar.
                    Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                    ZAJC 11'E YERLEŞİYOR
                    Fenerbahçe'de orta sahanın en yetenekli isimlerinden biri olmasına rağmen teknik direktör Jorge Jesus, Miha Zajc'ı ana planında düşünmüyordu.
                    Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                    Portekizli hocanın taktiğinde kendisine fazla yer bulamayan Sloven futbolcu yine de kendisini sürekli hazır tuttu. 28 yaşındaki futbolcu en kritik anlardan birinde de sahneye çıktı.
                    Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                    Karagümrük deplasmanında F.Bahçe 1-0 yenik durumdayken attığı muhteşem golle geri dönüşün ateşini yakan Zajc ödüllendirilecek.
                        Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                        Jesus, başarılı oyuncusunu, Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de kullanacak. Deneyimli çalıştırıcı, Zajc'a şut emri verdi.
                        Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                        ALTAY BAYINDIR YOK!
                        A Milli file bekçisi, bel bölgesindeki sakatlık nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Altay'ın yerine İrfan Can Eğribayat sahaya çıkacak.
                        Jorge Jesus’tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11’leri

                        FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
                        Fenerbahçe:                         İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Zajc, Arda Güler, Pedro, Valencia

                        Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Diack, Taylan, Wilson, Zahid, Emre, Sowe
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                        Haberler Spor Jorge Jesus'tan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı 11'leri
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