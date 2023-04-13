Eczacıbaşı ile karşılaşan Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti!

Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı sonrası İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Trajik olaya yol açan nedenin ise hala belirsiz olduğu kaydedildi. Olayın inceleme altında olduğu da belirtildi.
Ituma, uluslararası voleybolun en heyecan verici yeteneklerinden birisi olarak dikkat çekiyordu.
Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunca ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.
Trajik olaya yol açan nedenin ise hala belirsiz olduğu kaydedildi. Olayın inceleme altında olduğu da belirtildi.
Ituma, uluslararası voleybolun en heyecan verici yeteneklerinden birisi olarak dikkat çekiyordu.
Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunca ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.