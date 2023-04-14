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    Parlayan yıldız Alperen Şengün!

    NBA takımlarından Houston Rockets‘ın yıldızı Alperen Şengün’e bir övgü de Paul George’tan geldi: Olağanüstü bir yetenek. Gasol kardeşler ve Nikola Jokic gibi parlayan yıldız. Hatta efsane Magic Johnson’ın pas yeteneği var.

    Parlayan yıldız

    Alperen Şengün için 2 yıl önce gittiği NBA'de "tutunabilecek mi?" sorusu herkesin aklındaydı. O pes etmedi, çalıştı ve herkesin haklı saygısını aldı.

    LeBron James, Shaquille O'Neal gibi yıldızların övdüğü Alperen için Los Angeles Clippers'ın başarılı ismi Paul George, kendi podcast programında övgüler yağdırdı.

    SAHA GÖRÜŞÜ ÇOK İYİ
    George, "Alperen'in oyunundaki en iyi kısım pasörlük ve oyun görüşü. Ancak Magic Johnson'ın yapabileceği türden gösterişli paslar atıyor. İri cüsseli bir guard gibi. Gerçekten olağanüstü. Çember etrafında iyi bitirici, saha görüşü çok iyi. İleride 'Baby Jokic' olacak" dedi.

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    Emlak Konut
    Haberler Spor Parlayan yıldız Alperen Şengün!
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