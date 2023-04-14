Parlayan yıldız Alperen Şengün!

Alperen Şengün için 2 yıl önce gittiği NBA'de "tutunabilecek mi?" sorusu herkesin aklındaydı. O pes etmedi, çalıştı ve herkesin haklı saygısını aldı.
LeBron James, Shaquille O'Neal gibi yıldızların övdüğü Alperen için Los Angeles Clippers'ın başarılı ismi Paul George, kendi podcast programında övgüler yağdırdı.
SAHA GÖRÜŞÜ ÇOK İYİ
George, "Alperen'in oyunundaki en iyi kısım pasörlük ve oyun görüşü. Ancak Magic Johnson'ın yapabileceği türden gösterişli paslar atıyor. İri cüsseli bir guard gibi. Gerçekten olağanüstü. Çember etrafında iyi bitirici, saha görüşü çok iyi. İleride 'Baby Jokic' olacak" dedi.