Parlayan yıldız Alperen Şengün!

SAHA GÖRÜŞÜ ÇOK İYİ

George, "Alperen'in oyunundaki en iyi kısım pasörlük ve oyun görüşü. Ancak Magic Johnson'ın yapabileceği türden gösterişli paslar atıyor. İri cüsseli bir guard gibi. Gerçekten olağanüstü. Çember etrafında iyi bitirici, saha görüşü çok iyi. İleride 'Baby Jokic' olacak" dedi.

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