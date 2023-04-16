Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına seslendi

Şenol Güneş, Trabzonspor ile oynanacak zorlu maç öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam konuşmasına Trabzonspor'un ligdeki durumu ile ilgili başladı. Güneş, "Trabzonspor son iki lig maçından yenilgiyle ayrıldı. Onlar bu maçı bir çıkış maçı olarak göreceklerdir. İlk dakikadan itibaren dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı. Son 5 maçta oyun güçlerini daha da yukarılara çektiklerini belirten Şenol Güneş, "Trabzonspor maçı zor geçecektir. Ancak her zamanki futbolumuzu oynadığımız sürece istediğimizi alacağımızı düşünüyorum" dedi. Deneyimli hoca, "Kazandığımız maçların daha anlamlı hale gelmesi için bu mücadeleden de 3 puan almalıyız. Son haftalardaki çıkışımız taraftarımızı oldukça mutlu etti. Trabzonspor deplasmanında galibiyetle ayrılarak zirve yarışına devam edeceğiz" diye konuştu.

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