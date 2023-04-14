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    Oosterwolde forma istedi

    Takımla birlikte çalışmalara başlayan Hollandalı sol bek Oosterwolde, Ankaragücü maçında oynamak istediğini Jesus’a söyledi.

    Oosterwolde forma istedi
    ALANYA maçında aşil tendonundan sakatlandıktan sonra yaklaşık 1 ay takımdan ayrı kalan Oosterwolde geçtiğimiz günlerde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Tekkısa süren bir toplantı yapan Jayden Oosterwolde'nin Ankaragücü maçında oynamak istediğini hocasına söylediği öğrenildi. Hollandalı sol bekin Ankaragücü maçında kadro olacağı ancak Portekizli teknik adamın Oosterwolde'yi direkt 11'de değil, maçın 2. yarısında oynatmayı planladığı bildirildi. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi ile Joshua King'in tedavilerinde sona yaklaşıldı. İki oyuncunun bireysel çalışmaları ve tedavi programları devam ediyor. Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı olan Peres'in de bireysel çalışmaları sürüyor.
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