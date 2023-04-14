Okan Buruk ile 2027’ye kadar! Galatasaray yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti

Sezon başında Galatasaray'ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, yaklaşık 6 aylık bir süreçte önceki sezonun izlerini tamamen sildi. Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Cimbom'da yönetimin, 49 yaşındaki teknik adamla uzun vadeli bir planlama düşündüğü ortaya çıktı.
1+3 YILLIK KONTRAT PLANI
BAŞKAN Dursun Özbek ve kurmayları öncelikle, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Okan Buruk'un 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak. Ayrıca Özbek yönetimi, görev sürevlerini de düşünerek sözleşmeye 3 yıl daha opsiyon koydurmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte 1+3 yıl kalması planlanan ve bu sezon şampiyonluğa koşan Okan Buruk'un yıllık kazancı da kademeli olarak artacak. Yönetim bu konuda Buruk'u mutlu edecek bir plan hazırladı.
30 MİLYON TL'YE ULAŞACAK
BU sezon 17 milyon TL kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, opsiyon devreye girdikten sonra gelecek sezon 20 milyon TL gelir elde edecek. Dursun Özbek yönetiminin göreve devam etmesi halinde kademeli olarak artacak olan Buruk'un geliri 30 milyon TL'ye kadar ulaşacak.
Okan Buruk ile birlikte bu sezon büyük maç kaybetmeyen Galatasaray, şampiyonluk yarışını önde götürüyor. Camia, Medipol Başakşehir ile Süper Lig, Akhisar Belediye ile de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Okan Buruk ve ekibine büyük bir güven duyuyor.