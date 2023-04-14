Okan Buruk ile 2027’ye kadar! Galatasaray yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti





30 MİLYON TL'YE ULAŞACAK

BU sezon 17 milyon TL kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, opsiyon devreye girdikten sonra gelecek sezon 20 milyon TL gelir elde edecek. Dursun Özbek yönetiminin göreve devam etmesi halinde kademeli olarak artacak olan Buruk'un geliri 30 milyon TL'ye kadar ulaşacak.



Okan Buruk ile birlikte bu sezon büyük maç kaybetmeyen Galatasaray, şampiyonluk yarışını önde götürüyor. Camia, Medipol Başakşehir ile Süper Lig, Akhisar Belediye ile de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Okan Buruk ve ekibine büyük bir güven duyuyor.