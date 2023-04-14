Meler yönetti Juventus kazandı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Juventus ile Sporting Lizbon karşılaştı. İtalyan devi rakibini 73'te Federico Gatti'nin golüyle 1-0 devirdi. Diğer maçta Leverkusen ile Union Saint- Gilloise 1-1 berabere kaldı. Belçika ekibi 51'de Victor Okoh Boniface ile öne geçti. 82'de Florian Wirtz müthiş bir golle skoru ilan etti. Rövanş maçları 20 Nisan'da olacak.