Meler yönetti Juventus kazandı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Juventus ile Sporting Lizbon karşılaştı. İtalyan devi rakibini 73'te Federico Gatti'nin golüyle 1-0 devirdi. Diğer maçta Leverkusen ile Union Saint- Gilloise 1-1 berabere kaldı. Belçika ekibi 51'de Victor Okoh Boniface ile öne geçti. 82'de Florian Wirtz müthiş bir golle skoru ilan etti. Rövanş maçları 20 Nisan'da olacak.
SEVILLA'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United, Sevilla'yı ağırladı. İngiliz ekibi ilk yarıyı 14 ve 21'de Sabitzer'in golleriyle 2-0 önde kapattı. 84'te Navas'ın ortası Malacia'ya çarpıp ağlara gitti: 2-1. 90+2'de ise gelen ortaya ters kafa vuran Maguire kendi ağlarını sarstı: 2-2. Gecenin ilk maçında Feyenoord, Roma'yı 53'te Mats Wieffer'in golüyle 1-0 yendi.
KONFERANS LİGİ'NDE FİORENTİNA RÜZGARI
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor'u eleyen Fiorentina, çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lech Poznan'ı 4-1 yenerek dağıttı. Başakşeir'i kupa dışına iten Gent ise evinde West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Anderlecht, AZ Alkmaar'ı 2-0 yenerek avantajlı bir sonuç elde etti. Kupanın gizli favorilerinden Nice ise deplasmanda Basel ile 2-2 berabere kaldı. Rövanşlar 20 Nisan'da oynanacak.