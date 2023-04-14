Kulüpler hazır son karar Pirlo’nun

Trabzonspor'da teknik direktör konusunun çözüme kavuşması için geri sayıma geçildi. Yönetim, görüştüğü birçok isimden istediği sonucu alamazken Andrea Pirlo ismi ön plana çıktı. Fırtına, İtalyan teknik adama teklifi yaptı ve beklemeye geçti.
HURMA'DAN KOLAYLIK
Bu sezonda kalan süre ve gelecek sezonu içeren sözleşme teklifini düşünmek için izin isteyen Pirlo'nun, kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor kulübü yetkililerine İtalyan çalıştıcıyı ikna etmeleri durumunda engel çıkarmayacaklarını iletti. Bu arada Pirlo'dan gelecek cevap yol haritasını da belirleyecek. Trabzonsporlu yetkililer, Slaven Bilic ve Vincenzo Montella başta olmak üzere alternatif isimler de gündeminde tutmayı sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, hafta sonu oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Kurul, dev maçta stada konuk takım Beşiktaş'ın taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
FIRTINA'YA DERBİ ÖNCESİ ÇİFTE ŞOK
SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor'a 16 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak tespit edildi. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı. Her iki futbolcu da Beşiktaş karşılaşmasında sahadaki yerini almayacak.
HURMA'DAN KOLAYLIK
Bu sezonda kalan süre ve gelecek sezonu içeren sözleşme teklifini düşünmek için izin isteyen Pirlo'nun, kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Trabzonspor kulübü yetkililerine İtalyan çalıştıcıyı ikna etmeleri durumunda engel çıkarmayacaklarını iletti. Bu arada Pirlo'dan gelecek cevap yol haritasını da belirleyecek. Trabzonsporlu yetkililer, Slaven Bilic ve Vincenzo Montella başta olmak üzere alternatif isimler de gündeminde tutmayı sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, hafta sonu oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Kurul, dev maçta stada konuk takım Beşiktaş'ın taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
FIRTINA'YA DERBİ ÖNCESİ ÇİFTE ŞOK
SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor'a 16 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'dan kötü haber geldi. Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol ayak birinci parmağında çatlak tespit edildi. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın ise sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği açıklandı. Her iki futbolcu da Beşiktaş karşılaşmasında sahadaki yerini almayacak.