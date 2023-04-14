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    Galatasaray'ın hedefi ilk 15’te gol

    Galatasaray, Kayserispor maçında erken bir gol arayacak. Hedef ilk 15 dakika içinde gol bulup farka gitmek.

    Hedef ilk 15’te gol
    OKAN Buruk yönetimindeki Galatasaray, evinde oynayacağı Kayserispor karşılaşması öncesinde gol stratejisini belirledi. Hafta arasında oyuncularıyla toplantı yapan ve oyuncularından beklentilerini anlatan Buruk, rakipleri karşısında hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Büyük bir taraftar desteğini arkasına alacak olan Galatasaray, mücadeleye baskılı bir şekilde başlayacak. İlk 15 dakika içinde gol bulmak isteyen Aslan, bu mücadeleyi kazanarak iç sahadaki 12. galibiyetini almak istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon evinde 13 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.
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