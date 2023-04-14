Arsenal'in yanı sıra Manchester United, Newcastle United, Crystal Palace, Wolfsburg ve Frankfurt gibi Avrupa takımlarıyla anılan Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, geleceği hakkında ülkesinin basınına konuştu. 2025 yılına kadar Cimbom ile kontratı bulunan ve transfer olması halinde 15 milyon euro gelir hedeflenen Boey dikkati çeken ifadelere imza attı. 22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'ın projesine inandığım için geldim. Kariyerim boyunca burada kalmak için gelmedim. Daha iyi bir şekilde dönebilmek için imza attım. Sıçrama tahtası diyebiliriz. İyi yerlere gelebilmek için bunu yaptım" dedi. Boey'in yeni adresinin İngiltere ya da İtalya olacağı iddialar arasında.
- Spor
- 14.04.2023 Gazete
Galatasaray sıçrama tahtası! Sacha Boey geleceği hakkında konuştu
Arsenal'in yanı sıra Manchester United, Newcastle United, Crystal Palace, Wolfsburg ve Frankfurt gibi Avrupa takımlarıyla anılan Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, geleceği hakkında ülkesinin basınına konuştu.
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