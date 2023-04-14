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    Fenerbahçe Miha Zajc'ı takımda tutmak istiyor! Beşiktaş faktörü...

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculardan olan Miha Zajc ile Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Zajc’ı Beşiktaş ile birlikte İtalya’dan birçok takım kadrosunda görmek istiyor.

    Görüşme odasına

    Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın durumu hala kesinlik kazanmadı. Ezeli rakip Beşiktaş dışında İtalya'dan da birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamamıştı. İşi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin çok önemli olduğu, olumsuz bir durum olması durumunda Fenerbahçe'nin başka adaylarla bile temasa geçmek için düğmeye basabileceği belirtiliyor.



    Bunun yanında özellikle Beşiktaş'ın da Zajc ile ciddi bir şekilde ilgilenmesi Fenerli kurmayları fazlasıyla rahatsız etmişe benziyor. 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken, 3 de asiste imza attı.



    4 YILDIR FENER'DE
    Empoli'den     3.5 milyon Euro'ya transfer olan Zajc, 38 kez Sloven Milli Takım forması giyerken 8 gole imza attı. Fenerbahçe formasını 95 kez terleten tecrübeli futbolcu 17 gol, 6 asistle 23 gole katkı verdi.

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    Emlak Konut
    Haberler Spor Fenerbahçe Miha Zajc'ı takımda tutmak istiyor! Beşiktaş faktörü...
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