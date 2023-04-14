Fenerbahçe Miha Zajc'ı takımda tutmak istiyor! Beşiktaş faktörü...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın durumu hala kesinlik kazanmadı. Ezeli rakip Beşiktaş dışında İtalya'dan da birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamamıştı. İşi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin çok önemli olduğu, olumsuz bir durum olması durumunda Fenerbahçe'nin başka adaylarla bile temasa geçmek için düğmeye basabileceği belirtiliyor.