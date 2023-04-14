Fenerbahçe Miha Zajc'ı takımda tutmak istiyor! Beşiktaş faktörü...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miha Zajc'ın durumu hala kesinlik kazanmadı. Ezeli rakip Beşiktaş dışında İtalya'dan da birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Sloven orta saha ile yapılan görüşmelerden şimdiye kadar net bir sonuç alınamamıştı. İşi daha fazla uzatıp risk almak istemeyen Fenerbahçe yönetimi Zajc ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin çok önemli olduğu, olumsuz bir durum olması durumunda Fenerbahçe'nin başka adaylarla bile temasa geçmek için düğmeye basabileceği belirtiliyor.
4 YILDIR FENER'DE
Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer olan Zajc, 38 kez Sloven Milli Takım forması giyerken 8 gole imza attı. Fenerbahçe formasını 95 kez terleten tecrübeli futbolcu 17 gol, 6 asistle 23 gole katkı verdi.
OSAYİ'YE YAKIN TAKİP
Avrupa kulüplerinin Osayi Samuel'e olan ilgisi devam ediyor. Gelen bilgilere göre İngiliz ekibi Brentford, Nijeryalı futbolcuyu izlemek izin Ankaragücü maçına temsilci gönderecek. Osayi için 10-12 milyon Euro civarında rakamlar telaffuz ediliyor.