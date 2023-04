Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig’de!

JUAN MATA VALENCİA YOLCUSU

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı. Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata, ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor. El Gol'ün haberine göre; Mata, çıkış yakaladığı eski takımı Valencia'ya dönmek istiyor. Haberde La Liga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nin küme düşmesi bile Mata'nın kararını etkilemeyeceği vurgulandı.



ABDÜLKERİM'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ

Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 28 yaşındaki futbolcunun Kayserispor maçında oynayabilecek durumda olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 17.30'da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



KAZIMCAN VE RASHICA 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray, yarın Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. Sarı- Kırmızılılar, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un son oynanan Başakşehir maçına göre takımda iki değişikliğe gitmesi bekleniyor. Buruk'un Adekugbe ve Zaniolo'yu Kayserispor maçında yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Yarın oynanacak maçta sol kanatta Kazımcan, sağ kanatta ise Rashica görev alacak. Sarı- Kırmızılılar'da Teknik Direktör Okan Buruk'un iki oyuncuyu Kayserispor maçına özel olarak hazırladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Cimbom, yarın Kayserispor ile Nef Stadı'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.



YUSUF KRİTİK BİR MAÇTA GOL ATACAK

Okan Buruk, "Yusuf Demir'in oynamaması tamamen yabancı kuralıyla alakalı değil. Bazı zamanlarda ise yabancı kuralına takıldı. Kronik bir sakatlığı yok ama tam şans vereceğimiz zaman dizine ve bileğine darbe geldi. Ona güveniyorum. Belki kritik bir maçta gol atacak" ifadelerini kullandı.



SARAY'IN HER ŞEYİYLE UĞRAŞMAYA BAŞLADILAR

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında özel açıklamalar yaptı. Özbek, "G.Saray'ın başarılı olduğu dönemlerde rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı tutumları var. Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü önceden de bu böyleydi, bugün de böyle. Çok sıkı mücadele zamanı. Bu mücadeleyi de sizlerin adına, Galatasaray adına veriyoruz" ifadelerini kullandı.



NE YAPARSA YAPSINLAR!

Özbek "Bu mücadeleyi yaparken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. O kadar önemli ki rakiplerimiz artık futbolun sahada oynanmasının dışında Galatasaray'ın her şeyiyle uğraşmaya başladılar. Biz şunu bütün dünyaya ispatladık, eğer birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparsa yapsınlar boşuna!" dedi.



NELSSON, TORREiRA BOEY'A TEKLIF VAR

Eerden Timur, oyuncularından Nelsson, Torreira ve Boey'e transfer teklifi olduğunu söyledi. Timur, "İyi performans gösteren oyuncularımız birçok yerden teklif alıyor. İlgilenenler kapımızı çalıyor ama bakacağız. Ancak şu an konular rakamsal noktalara gelmedi. Çünkü biz satıcı değiliz" dedi.



AVRUPA'DA İLK 10'A GİRECEĞİZ

Divan Kurulu toplantısında konuşan Erden Timur, "Herkesin önem verdiği bir şeydir altyapı. Vizyonumuz Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak. Stratejimiz, orta vadede Galatasaray dendiğinde sadece yarışmacı değil, dünyanın en büyük geliştirici kulübü olmak istiyoruz. Galatasaray'ın Avrupa ve Türkiye'de farklı altyapı kulüpleri olacak. Dönüşüm gücümüzü kullanacağız" diye konuştu.



BURUK: KENDİ İŞİMİZİ KENDİMİZ GÖRECEĞİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bütün maçları kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz de kazanıyor. Başka bir düşüncemiz yok. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bazen rakipleriniz puan kaybetsin diye beklersiniz ama şu an biz bekleyecek değil, kazanacak takımız" dedi.



HAKEME BAĞLAYAMAYIZ

Buruk, "Oyuncuların sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hatalar üst üste gelince futbolcular da bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz" diye konuştu.



NE DE OLSA MİLAN

İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Milan'a konuk oldu. Milan, rakibini 40'ta Bennacer'in golüyle 1-0 yendi. Napoli'de Zambo Anguissa 70 ve 74'te sarı kart görüp oyundan atıldı.



MADRİD REALİTESİ

Şampiyonlar Ligi bini 1-0 mağlup etti çeyrek finalinde Real Madrid Chelsea'yi 2-0 yendi. Perdeyi 21'de Benzema açtı. Chelsea'de Chilwell 59'da kırmızı gördü. 74'te Asensio sahne aldı. Devler Ligi'ni 14 kez ile en çok kazanan Real 18 Nisan'daki rövanş öncesi avantajı yakaladı.



LUAN PERES ENDİŞESİ

2022'de oynadığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçı olan Rennes karşılaşmasında sakatlanan Luan Peres'in geri dönememesi Sarı-Lacivertli takımdaendişe yarattı. Dizinde bir sakalığı bululanan ve Jesus'un "Ameliyat olmadan sahalara dönmesini sağlamaya çalışıyoruz" dediği Luan için yapılan denemelerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Peres ile ilgili gelen bir başka iddia ise ameliyat olması durumunda yazın yapılacak hazırlık kampını kaçırma riskinin bulunduğu.



BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri dün satışa sunuldu. Bilet fiyatları 250 ila 4 bin 500 TL arasında değişiyor.



ELİNİZDE NE VARSA AÇIKLAYIN

Fenerbahçe G.Saray ile ilgili açıklama yayınladı. "Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Gerçek: 2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak." Açıklamada ayrıca "Elinizde ne varsa açıklayın. Bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



ECZACIBAŞI DYNAVİT FİNALE YÜKSELDİ

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Türk derbisi yaşanacak... Eczacıbaşı Dynavit, yarı final ilk maçında 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı rövanşta 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. İstanbul'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelede dolu tribünler vardı. 100 dakika süren karşılaşmayı temsilcimiz, 25-22, 25-12, 25-21 setler sonucuyla kazanmayı başardı. Diğer yarı final eşleşmesinde VakıfBank, F.Bahçe Opet'i bugün 19.30'da konuk edecek. İlk maçı F.Bahçe 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etmişti. Turun galibi, Eczacıbaşı'nın rakibi olacak ve Avrupa'da Türk finali yaşanacak.



FENER PLAY-OFF İÇİN PARKEDE

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında bugün Sırp ekibi Kızıyıldız'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler saat 20.00'de başlayacak maçı kazanması halinde 5. sıradan play-off'a kalacak.



TEŞEKKÜRLER G.SARAY

Eurocup Kadınlar finalinde G.Saray Çağdaş Faktoring, Asvel'e 57-85 yenilerek turnuvayı ikinci bitirdi. İlk maçı 39 sayı farkla kaybeden Sarı-Kırmızılılar, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.



Ç. RİZESPOR-SAKARYASPOR

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor bugün Sakaryaspor'u konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren maç saat 16.00'da başlayacak. Günün diğer maçında 20.30'da Altay-Altınordu'yu ağırlayacak.



LEİPZİG'TEN BALOGUN HAMLESİ

RB Leipzig'in bonservisi Arsenal'de bulunan, Ligue 1 ekibi Reims'te kiralık oynayan 21 yaşındaki İngiliz forvet Falorin Balogun'u 40 milyon euro'ya kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



YENİ SEZON 11 AĞUSTOS'TA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde başlayıp 19 Mayıs 2024'te biteceğini duyurdu. 1. Lig'de de yeni sezonun Süper Lig ile aynı tarihte başlayacağı bildirildi.



KUPA 2'DE ÇEYREK FİNAL

Avupa Ligi'nde çeyrek final aşaması bugün başlayacak. Saat 19.45'te Feyenoord- Roma, 22.00'de ise Juventus-Sporting Lizbon, Manchester United-Sevilla ve Bayer Leverkusen- Union Saint-Gilloise maçları oynanacak.



FIFA'DAN MENAJER ÖNLEMİ

Menajer sayısının düşürülmesini hedefleyen FIFA, 19 Nisan'da yeni bir sınav yapılacağını duyurdu. Adaylar, sorumlu olduğu 528 sayfalık bir kitaptan sınava girecek. Söz konusu sınav için 6 bin 586 başvuru yapıldı.



BİRLİK'TEN KARAR ÇIKMADI

Kulüpler Birliği dün 15.00'te girdiği toplantıdan 22.00'de ayrıldı. Gelecek sezonki yabancı sınırı ve B Ligi konularında ortak bir karara varamadı. Kulüpler Birliği 18 Nisan'da bir daha toplanacak.

