Kartal’da 7 futbolcu Şenol Güneş ile birlikte kanatlandı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in pozitif etkileri kendini göstermeye devam ediyor. Göreve geldiğinde, "Yıldızlara dokunacağız" diyen deneyimli teknik adam, takımda 7 ismin yükselişine yardımcı oldu.
ATAN VE TUTAN
Siyah-beyazlılar'da Ersin Destanoğlu'ndan formayı kapan Mert Günok, 16 maçta 5 kez kalesini kapattı ve 14 gol yedi. Güneş'in gelişiyle birlikte yükselişe geçen Mert, A Milli Takım'da 1 numara oldu. Valerien Ismael döneminde sadece 1 gol atabilen Cenk Tosun 28 maçta 15 gol 3 asiste ulaştı. Orta sahada deneyimli hocanın vazgeçilmezi olan Gedson Fernandes ise 29 maçta 5 asiste imza attı ve beğeni topladı.
REDMOND ÖRNEĞİ
Düşüşteki Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'yu kendine getiren Güneş'in döneminde Salih Uçan da 2 gol 5 asistle kariyerinin en yüksek katkısını yaptığı dönemi yaşıyor. Öte yandan Nathan Redmond 14 maçta 4 gol 5 asist üretirken, Fenerbahçe derbisinde 3 asist 1 golle performansında tavan yaptı. Bu futbolcuların yanı sıra Wout Weghorst'un yerine alınan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar da Güneş'in dokunuşlarıyla birlikte son 5 maçta 6 gol 1 asistle taraftarların gönlünde taht kurdu.