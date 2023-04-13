Kartal’da 7 futbolcu Şenol Güneş ile birlikte kanatlandı





ATAN VE TUTAN

Siyah-beyazlılar'da Ersin Destanoğlu'ndan formayı kapan Mert Günok, 16 maçta 5 kez kalesini kapattı ve 14 gol yedi. Güneş'in gelişiyle birlikte yükselişe geçen Mert, A Milli Takım'da 1 numara oldu. Valerien Ismael döneminde sadece 1 gol atabilen Cenk Tosun 28 maçta 15 gol 3 asiste ulaştı. Orta sahada deneyimli hocanın vazgeçilmezi olan Gedson Fernandes ise 29 maçta 5 asiste imza attı ve beğeni topladı.