Galatasaray'ın Icardi faturası belli oldu! Yıldız oyuncu için kesenin ağzını açacak





TNT'YE AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca Icardi'ye de bonuslar hariç 3 yıl için 12 milyon euro maaş teklif edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'yi takımda tutmuk için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylerken, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint- Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" ifadelerini kullanmıştı.