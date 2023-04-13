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    Galatasaray'ın Icardi faturası belli oldu! Yıldız oyuncu için kesenin ağzını açacak

    PSG ve Icardi ile temaslarını sürdüren Galatasaray bonservis için 8 milyon Euro, Arjantinli golcüye de 3 yılda 12 milyon euro maaş vermeyi planlıyor...

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    Icardi’nin faturası 20 milyon Euro

    Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi taraftarın sevgilisi olurken, özellikle büyük maçlardaki performansıyla büyük alkış toplamıştı. Sezon sonu Sarı-Kırmızılılar ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi bütçesini hazırladı. Galatasaray Yönetimi, Arjantinli golcü için Paris Saint Germain'e 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor.



    TNT'YE AÇIKLAMIŞTI
    Ayrıca Icardi'ye de bonuslar hariç 3 yıl için 12 milyon euro maaş teklif edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'yi takımda tutmuk için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylerken, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint- Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" ifadelerini kullanmıştı.
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