EURO 2028 ve EURO 2032 için adaylık başvurusu! Dosyalar UEFA'ya teslim edildi

TFF Başkan Vekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, büyük turnuvaları düzenleme hakkının bu heyecanı hiç yaşamamış ülkelere verilmesi gerekliliğinin önemine dikkati çekti.

Adaylık sürecindeki rakiplerin bu ve benzeri çaptaki organizasyonları daha önce düzenlediğini dile getiren Ezberci, "Şampiyona heyecanını gerçek anlamda Avrupa'ya yayma fırsatını ve içinde barındırdığı kapsayıcılık mesajını göz ardı etmek, eşsiz bir coğrafi konuma sahip ülkemizin ev sahipliği yapacağı bir Avrupa Şampiyonası'nın UEFA'ya ve üye federasyonlara sunabileceği olanakları görmezden gelmek son derece talihsiz olur. Sahne sırasının artık Türkiye'ye geldiğine yürekten inanıyoruz. Dosyamızı teslim ettiğimiz andan itibaren artık adaylığımızın uluslararası tanıtımı aşamasına geçeceğiz. Avrupa'daki futbol paydaşlarına Türkiye'nin EURO 2028 ve EURO 2032 adaylıklarının avantajlarını en doğru şekilde anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ise Türkiye'nin geçmiş adaylıklar ve kulüpler düzeyinde düzenlemiş olduğu final maçları sebebiyle her zamankinden daha tecrübeli olduğunu belirterek, şu görüşlerini paylaştı:

"Kapsamlı bir adaylık dosyası hazırlamak için aylardır fedakarca, gerçek bir takım ruhuyla çalışan ekibimize teşekkür ediyorum. Biz görevimizi layıkıyla yaptığımıza inanıyor ve geçmişte kulüpler seviyesinde düzenlediğimiz final maçlarından gelen deneyimimizi Avrupa Şampiyonası düzeyine çıkarmak istiyoruz. Geçmişte 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası final maçlarını ve 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasını başarıyla organize ettik. Bu yıl haziran ayında Şampiyonlar Ligi finaline, 2025 yılında ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Tüm bunlar bizim için büyük bir gurur ancak daha büyük turnuvaları da organize edebilecek güçteyiz. Avrupa Şampiyonası heyecanını ülkemize getirmek için azmimizi ve arzumuzu yıllar içerisinde hiç kaybetmedik. Futbola olan tutkusu ve misafirperverliği tüm dünyada bilinen Türk halkının böylesi bir turnuvayı gerçek bir festival ortamına çevireceğine eminimiz. Ülkemizin bu tarihi ve unutulmaz deneyimi yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz."