Fenerbahçe’de Ali Koç ve Jesus arasındaki gerilim sezon sonuna kadar rafa kaldırıldı

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan ağır yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'la teknik direktör Jorge Jesus'un büyük bir tartışma yaşadığı medyaya yansımıştı. Hatta Portekizli hoca ile yolların ayrılacağı bile gelen haberler arasındaydı. Ama sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalınması ve Fatih Karagümrük galibiyetiyle ikili arasındaki krize şimdilik set çekildiği öğrenildi.







GEÇİCİ BARIŞ SAĞLANDI

Geçtiğimiz günlerde Jesus'la verdiği pozla birliktelik mesajı veren Başkan Koç'un Portekizli teknik adamla Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yarışı devam ettiği sürece bir ateşkese imza attığı ve kaos ortamından uzak durulacağı belirtildi. Yönetimin Jesus'la devam edip etmemesini şampiyonluk yarışı belirleyecek. Portekizli teknik adamın 6 puan geride olduğu Galatasaray'a şampiyonluğu kaybetmesi halinde yolların ayrılacağı ifade ediliyor. Şampiyonluk yarışından erken kopulması durumunda da Koç ile Jesus arasındaki krizin yeniden alevleneceği ve radikal kararlar alınabileceği de gelen haberler arasında.

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