RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi

İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi

İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi
13.04.2023 22:04

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:00
İstanbul'da bina çöktü! 4...
Haber 02:18
Erdoğan'ı hedef alıp alçak...
Haber 01:56
İstanbul'da bina çöktü!
Haber 01:12
CHP'li Yavuzyılmaz'dan...
Haber 00:56
CHP'nin çökme siyaseti!
Haber 01:05
Oktar davasında cezalar onandı
Haber 03:00
Firari FETÖ’cü Dumanlı ABD’de...
Haber 04:58
Sado krizi büyüyor!
Haber 00:40
Kamuda mülakat kalktı mı?...
Haber 02:33
Meteoroloji'den sarı ve...
Haber 00:43
İşte AK Parti İstanbul 1....
Haber 02:37
Başkent'te EGO otobüsünün...

Üsküdar'da otelin önünde ölü bulunan İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının 19 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma'nın ailesi İstanbul'a geldi.

Haber Videoları

Acı haberi alan Ituma'nın annesi Elizabeth Udeokereke ve teyzesi Helen Udeokereke, Türk Hava Yolları'nın 1896 sefer sayılı Milano uçağıyla 19.15 sıralarında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İGA Pass görevlileri tarafından karşılanan anne ve teyzenin oldukça üzgün oldukları görüldü. Pasaport işlemlerinin ardından Ituma'nın ailesi havalimanından ayrıldı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın Nijerya asıllı İtalya vatandaşı olan oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ituma'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

SON DAKİKA