Trezeguet'in bu hafta hafif tempolu antrenmanlarla Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali var!





CENK TOSUN'DAN MÜJDELİ HABER

Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan golcü futbolcu Cenk Tosun'un durumu belli oldu. Maça ilk 11'de başlayan ve 34. dakikada sakatlanıp yerini Gedson Fernandes'e bırakan Tosun'un çekilen MR'ında kasığında ufak bir yırtık tespit edildi. Uzun süreli bir sakatlık riski olduğu konuşulan tecrübeli golcü 5-6 gün sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor deplasmanında da riske edilmeyecek. Tosun, bu sezon Siyah- Beyazlı forma ile toplam 27 maçta 15 gol 3 asistle oynadı. Hatırlancağı üzere Cenk Tosun, ligin ilk yarısında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 1 puanı getiren golü atmıştı.

DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bugün 2 maç oynanacak. Benfica evinde Inter'i konuk edecek. Diğer maçta ise Manchester City ile Bayern Münih takımları kozlarını paylaşacak. İki maç da 22.00'de başlayacak.



PEREİRA DÖNEMİ BİTTİ

Brezilya ekibi Flamengo, son 2 ayda 4. kez bir kupada başarılı olamayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması kararı aldı. Resmi açıklama, tazminat görüşmeleri sonrası yapılacak.



DENİZLİ ERTUĞRUL'A EMANET

Spor Toto 1.Lig takımlarından Denizlispor, teknik direktörlük görevine Bülent Ertuğrul'un getirildiğini duyurdu. Yeşil-Siyahlılar, Ertuğrul ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



PİERRE İLE 1 YIL DAHA

Fenerbahçe Beko'nun kontratında 1 yıl daha opsiyonu olan 29 yaşındaki DyShawn Pierre için kararı netleşti. Sarı- Lacivertliler, kontrata 1 yıl daha ekleyerek oyuncuyu 2 sezon kadroda tutmak istiyor.

TRABZONSPOR TOPBAŞI YAPIYOR

Kasımpaşa karşısında alınan şok mağlubiyet sonrası teknik direktör İhsan Gündüz Derelioğlu takıma 2 gün izin vermişti. Pazar ve Pazartesi günlerini izinli olarak geçiren Bordo-Mavililer bugün yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

TAYYİP TALHA AMELİYAT EDİLDİ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi. Bu sezon 2 gol atan Sanuç, 6 ay süreyle forma giyemeyecek.

KOMŞU'DA YABANCI HAKEM KRİZİ

Yunanistan'da hafta sonu oynanan AEK-Aris derbisi için görevlendirilen Polonyalı hakem heyeti, Varşova'dan Atina'ya seyahat edecekken büyük çaplı bir krize imza attı. Yunan taraftarlarla kavga eden hakem Pawel Raczkowski ve yardımcılarının alkollü oldukları ortaya çıktı. Yaşanan bu olayın ardından Yunanistan Merkez Hakem Kurulu'nu yöneten eski İngiliz hakem Steve Bennett, Polonyalı hakemleri görevden aldıklarını duyurdu. Öte yandan AEK'nın 3-1 kazandığı derbiyi Yunan hakem Aristotelis Diamantopoulos ve beraberindeki yardımcıları yönetti.

YÖNETİMDEN MASUAKU'YA YEŞİL IŞIK

Şenol Güneş'in göreve gelişiyle büyük çıkış yakalayan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun bonservisinin alınması için 1 maç kaldı. Trabzonspor maçında en az 45 dakika süre alması halinde opsiyonu devreye girecek olan Masuaku için yönetim pozitif bir görüşe sahip. Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Masuaku ile yeni sözleşmeye sıcak bakıyor. Ancak; yönetim futbolcunun 2.2 milyon euro olan yüksek maliyetini de çözmeyi hedefliyor. Bu sezon 26 maçta 2 gol 3 asist üreten Masuaku, yıllık 1.3 milyon euro gelir elde ediyor.

SAMSUNSPOR-TUZLA

TFF 1. Lig'de 32. hafta bugün oynanacak maçlarla start alacak. Lider Samsunspor bugün evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Maç saat 20.30'da. Program: 13.30 Keçiörengücü- Göztepe, 16.00 Bodrumspor-Pendikspor.



REKOR HAYDAR YILMAZ'DA

Van kalecisi Haydar Yılmaz, kalesini tam 1.113 dakika boyunca gole kapatarak Şenol Güneş'i geride bıraktı ve Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. Güneş 1112 dakika gol yememişti.



BENZEMA AYRILMAYACAK

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. Karim'in gelecek sezonda da Real Madrid'te forma giymesi bekleniyor. 35 yaşında golcü İspanyol devinde 24 kupa kazandı.