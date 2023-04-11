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    Trezeguet'in bu hafta hafif tempolu antrenmanlarla Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali var!

    Trezeguet’in bu hafta hafif tempolu antrenmanlara başlaması bekleniyor. Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali var. İşte sizler için derlediğimiz 11 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trezeguet müjdesi

    Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 5 haftadır sahalardan uzak kalmıştı. Mısırlı oyuncunun bu hafta hafif tempolu antrenmanlara başlaması planlanıyor. Son 4 lig ve bir Türkiye Kupası maçında kas yaralanması nedeniyle forma giyemeyen oyuncunun ağrılarının kısmen azaldığı ve antrenmanda kendisini denedikten sonra Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceğiyle alakalı durumun netlik kazanacağı belirtildi. Bordo-Mavili takımın Trezeguet'in yokluğunda fazlasıyla sıkıntı yaşadığı gözlemlendi.

    250 MİLYON İÇİN YOĞUN MESAİ
    Trabzonspor Yönetim Kurulu göreve başladığı andan itibaren yaklaşık 250 milyon TL'lik ödeme yaparak başta futbolcuların geçmiş ödemelerini kapatmıştı. Yönetim kurulu Mayıs'a kadar ödeyeceği 250 milyon TL için de hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon sonuna kadar yapılması planlanan 250 milyon TL'lik ödemenin de daha çok oyuncu ve taksitlendirilmiş bonservis ödemelerini kapsadığı ifade edildi. Göreve geldikleri andan beri ekonomik olarak işleyişi düzeltmeye çalışan yönetim sponsorluk görüşmelerini de sürdürüyor.

    KAYSERİ 3 PUANI 3 GOLLE ALDI 3-1
    Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor puanının 44'e yükseltti ve 6. sıradaki Trabzonspor'u puan olarak yakaladı. Ümraniye ise 23 puanla 18. sırada yer aldı. Kayserispor'a 3 puan getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Thiam, 54'ta Mensah ve 90+9'da Mane kaydetti. Ümraniyespor'un golünü ise 45+2'de Umut Nayir kaydetti.



        KABADAYI TARZIYLA HİTAP EDEMEZSİN
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarına verdiği iftar yemeğinde çarpıcı açıklamalar yaptı. Çebi,"TFF başkanı dikte ederek konuşamaz. Burası Beşiktaş. Sen 120 yıllık kulübe böyle dikte edemezsin. Herkes duracağı yeri bilecek. Senin kamuoyu dediğin kitlenin 3'te1'i Beşiktaş!" dedi. Çebi,"Biz ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. Kurulların bağımsız olduğunu düşünmüyorum. TFF, tahkim üzerinden işi kılıfına uydurmak istiyor. Ben bu kozu onlara vermem. Biz adalet peşindeyiz"diye konuştu.



        CENK TOSUN'DAN MÜJDELİ HABER
        Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan golcü futbolcu Cenk Tosun'un durumu belli oldu. Maça ilk 11'de başlayan ve 34. dakikada sakatlanıp yerini Gedson Fernandes'e bırakan Tosun'un çekilen MR'ında kasığında ufak bir yırtık tespit edildi. Uzun süreli bir sakatlık riski olduğu konuşulan tecrübeli golcü 5-6 gün sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor deplasmanında da riske edilmeyecek. Tosun, bu sezon Siyah- Beyazlı forma ile toplam 27 maçta 15 gol 3 asistle oynadı. Hatırlancağı üzere Cenk Tosun, ligin ilk yarısında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta 1 puanı getiren golü atmıştı.

        DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL
        Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bugün 2 maç oynanacak. Benfica evinde Inter'i konuk edecek. Diğer maçta ise Manchester City ile Bayern Münih takımları kozlarını paylaşacak. İki maç da 22.00'de başlayacak.

        PEREİRA DÖNEMİ BİTTİ
        Brezilya ekibi Flamengo, son 2 ayda 4. kez bir kupada başarılı olamayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması kararı aldı. Resmi açıklama, tazminat görüşmeleri sonrası yapılacak.

        DENİZLİ ERTUĞRUL'A EMANET
        Spor Toto 1.Lig takımlarından Denizlispor, teknik direktörlük görevine Bülent Ertuğrul'un getirildiğini duyurdu. Yeşil-Siyahlılar, Ertuğrul ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        PİERRE İLE 1 YIL DAHA
        Fenerbahçe Beko'nun kontratında 1 yıl daha opsiyonu olan 29 yaşındaki DyShawn Pierre için kararı netleşti. Sarı- Lacivertliler, kontrata 1 yıl daha ekleyerek oyuncuyu 2 sezon kadroda tutmak istiyor.

        TRABZONSPOR TOPBAŞI YAPIYOR
        Kasımpaşa karşısında alınan şok mağlubiyet sonrası teknik direktör İhsan Gündüz Derelioğlu takıma 2 gün izin vermişti. Pazar ve Pazartesi günlerini izinli olarak geçiren Bordo-Mavililer bugün yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.

        TAYYİP TALHA AMELİYAT EDİLDİ
        Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren Tayyip Talha Sanuç ameliyat edildi. Bu sezon 2 gol atan Sanuç, 6 ay süreyle forma giyemeyecek.

        KOMŞU'DA YABANCI HAKEM KRİZİ
        Yunanistan'da hafta sonu oynanan AEK-Aris derbisi için görevlendirilen Polonyalı hakem heyeti, Varşova'dan Atina'ya seyahat edecekken büyük çaplı bir krize imza attı. Yunan taraftarlarla kavga eden hakem Pawel Raczkowski ve yardımcılarının alkollü oldukları ortaya çıktı. Yaşanan bu olayın ardından Yunanistan Merkez Hakem Kurulu'nu yöneten eski İngiliz hakem Steve Bennett, Polonyalı hakemleri görevden aldıklarını duyurdu. Öte yandan AEK'nın 3-1 kazandığı derbiyi Yunan hakem Aristotelis Diamantopoulos ve beraberindeki yardımcıları yönetti.

        YÖNETİMDEN MASUAKU'YA YEŞİL IŞIK
        Şenol Güneş'in göreve gelişiyle büyük çıkış yakalayan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun bonservisinin alınması için 1 maç kaldı. Trabzonspor maçında en az 45 dakika süre alması halinde opsiyonu devreye girecek olan Masuaku için yönetim pozitif bir görüşe sahip. Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Masuaku ile yeni sözleşmeye sıcak bakıyor. Ancak; yönetim futbolcunun 2.2 milyon euro olan yüksek maliyetini de çözmeyi hedefliyor. Bu sezon 26 maçta 2 gol 3 asist üreten Masuaku, yıllık 1.3 milyon euro gelir elde ediyor.

        SAMSUNSPOR-TUZLA
        TFF 1. Lig'de 32. hafta bugün oynanacak maçlarla start alacak. Lider Samsunspor bugün evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Maç saat 20.30'da. Program: 13.30 Keçiörengücü- Göztepe, 16.00 Bodrumspor-Pendikspor.

        REKOR HAYDAR YILMAZ'DA
        Van kalecisi Haydar Yılmaz, kalesini tam 1.113 dakika boyunca gole kapatarak Şenol Güneş'i geride bıraktı ve Türk futbol tarihinin en uzun süre gol yemeyen kalecisi oldu. Güneş 1112 dakika gol yememişti.

        BENZEMA AYRILMAYACAK
        Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Arabistan'dan gelen teklifleri reddetti. Karim'in gelecek sezonda da Real Madrid'te forma giymesi bekleniyor. 35 yaşında golcü İspanyol devinde 24 kupa kazandı.

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        Haberler Spor Trezeguet'in bu hafta hafif tempolu antrenmanlarla Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali var!
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