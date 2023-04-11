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    • Spor
    • 11.04.2023 21:41
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    • 11.04.2023 21:41
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    Manchester City-Bayern Münih CANLI MAÇ İZLE! Manchester City- FC Bayern Münih maçı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Manchester City FC-Bayern Münih maçı, Etihad Stadium'da oynanıyor. Manchester City FC-Bayern Münih maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Manchester City- Bayern Münih maçı nasıl izlenir?

    Manchester City Bayern Münih maçı için heyecan yükseldi. Peki, Manchester Münih maçı nasıl canlı izlenir? İşte detaylar...

    MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor.

    İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Almanya devi Bayern Münih'i konuk edecek.

    İşte, Manchester City Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

    MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Manchester City Bayern Münih maçı, 11 Nisan 2023 Salı günü (bugün) oynanacak.

    Karşılaşma TSİ saat 22.00'de başlayacak.

    MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

    Manchester City Bayern Münih maçı, dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

    MANCHESTER CİTY - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        MUHTEMEL 11'LER

        MANCHESTER CİTY: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay, Grealish, Haaland

        BAYERN MÜNİH: Sommer, Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Mane, Müller

        ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Elçisi Hamit Altıntop ile Hollandalı eski futbolcu Patrick Kluivert gerçekleştirdi.

        Real Madrid - Chelsea

        Inter - Benfica

        Manchester City - Bayern Münih

        Milan - Napoli

        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

        2023 Şampiyonlar Ligi final maçı 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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        Haberler Spor Manchester City-Bayern Münih CANLI MAÇ İZLE! Manchester City- FC Bayern Münih maçı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!
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