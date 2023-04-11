Manchester City-Bayern Münih CANLI MAÇ İZLE! Manchester City- FC Bayern Münih maçı izle bedava, kesintisiz, şifresiz!

MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Almanya devi Bayern Münih'i konuk edecek.

İşte, Manchester City Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm bilgiler şöyle;