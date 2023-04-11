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    • Spor
    • 11.04.2023 14:23
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    • 11.04.2023 14:27
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    Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu. Karşılaşma sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları o pozisyonu kural hatası olarak yorumladı. Peki maç tekrar edilecek mi? İşte o pozisyon ve yorumlar...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
    Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

    Sarı lacivertliler geri düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
    Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

    Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Zajc ve Szalai kaydetti.
        Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

        Puanını 57'e çıkaran Kanarya, Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü.
        Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

        Karşılaşma sonrası flaş bir tartışma ortaya atıldı.
        Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

        Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi öncesi kural hatası olduğu yönünde tartışmalar yapıldı.
            Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

            "TOPU YERE BIRAKIP ELİNE ALDI"

            Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi genç kaleci Batuhan, topu yere bıraktıktan sonra tekrar eline aldı.
            Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

            Hakem yorumcuları Deniz Çoban, Seçim Yıldırım ve Bülent Yıldırım pozisyonu değerlendirdi.
            Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

            3 hakemin ortak fikri pozisyonda golün iptalinin gerektiğini yönündeydi.
                Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

                "KAYBETSEYDİ BAŞVURABİLİRDİ"
                Kural hatası yapıldığını belirten Deniz Çoban, "İhlal var, gol iptal edilmeliydi.

                Görüntü: Beinsports
                Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme

                Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi." açıklamasını yaptı.

                Görüntü: Beinsports
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                Haberler Spor Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Flaş gelişme
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