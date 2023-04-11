PFDK'dan Icardi, Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek'e ceza!

Profesyonel Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Buna göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Başakşehir maçının ardından hakemler hakkında açıklama yapan Icardi'ye ise para cezası verildi.

Yine aynı maçta oyundan atılan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ise 4 maç ceza verildi.

PFDK cezaları şu şekilde;

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,



BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.