Vodafone Park’ta Giresunspor’u geriye düştüğü maçta deviren Beşiktaş ligde üst üste 5. maçını kazandı





REDMOND DURDURULAMIYOR

F.Bahçe derbisinin kahramanı Nathan Redmond, Giresun'u da boş geçmedi. İngiliz yıldız, 54'te sahne alıp skoru 3-1'e taşıdı ve üst üste 3. kez gol attı

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Nathan Redmond, Şenol Güneş'in gelmesinin ardından yıldızlaştı. Şenol hoca göreve gelene kadar skor katkısı yapamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte, 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Geçen hafta

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde 3 asist, 1 golle parlayan Redmond, dünkü Giresunspor karşılaşmasının 54. dakikasında sahneye çıkarak skoru 3-1'e taşıdı. Yine şık bir gol kaydeden Redmond, ilginç de bir istatistiğe imza attı. Beşiktaş, Redmond'un skor katkısı yaptığı tüm maçları kazandı. Sezon sonu dönecek Redmond adeta Beşiktaş yönetimine "Beni alın" mesajını verdi.