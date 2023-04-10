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    Vodafone Park’ta Giresunspor’u geriye düştüğü maçta deviren Beşiktaş ligde üst üste 5. maçını kazandı

    Giresun 21’de Bajic ile öne geçti. Aboubakar 39’da penaltıdan eşitledi, 45+5’de de Kartal’ı öne geçirdi. Redmond 54’te skoru ilan etti. 5’te 5 yapan Beşiktaş yükselişini sürdürdü.

    Kartal 5. viteste

    Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yendi. Üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, 2 maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Aboubakar da üst üste 5. maçta gol atmayı başardı. 21. dakikada Giresunspor öne geçti. Sainz'in ceza sahası solundan son çizgi üzerinden pasında Bajic'in altıpasın içinden yaptığı şık vuruşta top filelerle buluştu: 0-1. 37. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.

    VINCENT ABOUBAKAR SAHNE ALDI
    Salih Uçan'ın şutunda Perez'in ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 39. dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 45+5'te Ghezzal'ın ara pasında topla buluşan Aboubakar, sağ çaprazdan sert vurdu: 2-1. İlk yarı bu sonuçla kapandı. 2. yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş 54'te farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada savunmanın hatasından topu kapan Redmond soldan ceza sahasına girdi, dar açıdan köşeyi buldu: 3-1. Kalan dakikalarda Beşiktaş oyunu kontrol etti maçı 3-1 kazanarak yükselişini sürdürdü.



    HADZİAHMETOVİC CEZALI
    Düngeceki Beşiktaş-Giresun maçının 49. dakikasında sarı kart gören Amir Hadziahmetovic cezalı duruma düştü. Boşnak orta saha oyuncusu önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanında olmayacak.



        REDMOND DURDURULAMIYOR
        F.Bahçe derbisinin kahramanı Nathan Redmond, Giresun'u da boş geçmedi. İngiliz yıldız, 54'te sahne alıp skoru 3-1'e taşıdı ve üst üste 3. kez gol attı
        Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Nathan Redmond, Şenol Güneş'in gelmesinin ardından yıldızlaştı. Şenol hoca göreve gelene kadar skor katkısı yapamayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte, 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Geçen hafta
        Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde 3 asist, 1 golle parlayan Redmond, dünkü Giresunspor karşılaşmasının 54. dakikasında sahneye çıkarak skoru 3-1'e taşıdı. Yine şık bir gol kaydeden Redmond, ilginç de bir istatistiğe imza attı. Beşiktaş, Redmond'un skor katkısı yaptığı tüm maçları kazandı. Sezon sonu dönecek Redmond adeta Beşiktaş yönetimine "Beni alın" mesajını verdi.



        30 BİN 87 TARAFTAR GELDİ
        BEŞİKTAŞLI futbolseverler üst üste alınan galibiyetlerin ardından Vodafone Park'a hücum etti. Siyah-Beyazlı 30 bin 87 biletli seyirci Giresunspor karşılaşmasında tribüne gelerek takımlarına büyük destekte bulundu.

        3 İSİMLE TOPARLARIZ
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gelecek sezon için umutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan Giresunspor maçı sonrası konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Geriye düştük ama dağılmadık. Daha sonra goller geldi. Maçı 3-1 kazandık. İyi işler de yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diye konuştu.

            Göreve geldiklerinden bu yana aşama kaydettiklerine vurgu yapan Güneş, "Heyecanlı ve rakibe üstünlük kuran oyunu istiyorum. Takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sezon sıralamaya bakmadan sadece oyuna odaklıyım ve kazanmayı düşünüyorum. Mesafe aldık. Bu kadro iyi oynarsa seneye 3 oyuncuyla daha iyi bir kadro yapılabilir. Eldekiler iyi oldukça işler değişebilir. Takımı büyüten herkes kalacak" dedi.

            ATLETİCO MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
            Dele Alli ile ilgili konuşmak istemeyen Şenol Güneş, hafta ortasında oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasıyla ilgili, "Depremzedeler yararına bir maç olacak. Taraftarlarımızı bu maça davet ediyorum. Atletico kulübüne de çok teşekkür ediyorum. Türkiye için önemli bir maç olacak" diye konuştu.

            AHTAPOT ADAM MERT
            Beşiktaş taraftarı, performansıyla göz dolduran Mert Günok için maç öncesi sürpriz yaptı Şenol Güneş, göreve geldikten sonra performansını yükselten ve yeniden Türkiye A Milli Takımı'nın 1 numarası haline gelen Mert Günok'a taraftarlar maç öncesi sürpriz yaptı. Beşiktaş taraftarı, 34 yaşındaki eldiven için, "Ahtapot" tasvirli bir pankart hazırladı.



                CENK TOSUN DEVAM EDEMEDİ
                Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun, dün oynadıkları Giresunspor maçında kasığından sakatlık geçirdi. 15 gol 3 asistle takımının en skorer ismi olan golcü futbolcu maça devam edemedi. Siyah-Beyazlı golcü yerini 35. dakikada Portekizli yıldız Gedson Fernandes'e bıraktı.



                SAİSS 4 MAÇ SONRA İLK 11'E GİRDİ
                Beşiktaş'ta sakat Tayyip Talha ile cezalı Welinton'un yokluğunda forma Romain Saiss'e geldi. Faslı stoper en son Antalyaspor maçına 11'de başlamıştı. Saiss, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yedek soyunmuş, F.Bahçe derbisinde ise yoktu.



                ÇEBİ ÖDÜL VERDİ
                Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2023 CHARGED UP-Haliç Regional şampiyonu Rsports Robotik Takımı üyelerini tebrik etti. Çebi, e-sports şubesi bünyesinde kurulan takıma başarı diledi.



                    Beşiktaş'ın Hatayspor ile Gaziantep FK maçları için alınan karar ve sonrasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, "Kulüpler kendi işleriyle ilgilensin" açıklamasının ardından federasyona tepkisi devam ediyor. TFF, 12 Nisan Çarşamba günü Süper Lig'deki tüm kulüpleri Riva'ya davet etti.
                    Ancak; Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarıyla ilgili TFF'nin kararının değişmemesi nedeniyle Beşiktaş söz konusu toplantıya katılmama kararı aldı. TFF'nin taraflı bir tutum sergilediğini düşünen Beşiktaş'ın 1 numarası Ahmet Nur Çebi'nin toplantıya katılmama kararını TFF'ye de bildirdiği öğrenildi.

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                    Haberler Spor Vodafone Park’ta Giresunspor’u geriye düştüğü maçta deviren Beşiktaş ligde üst üste 5. maçını kazandı
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