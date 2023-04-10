Vodafone Park’ta Giresunspor’u geriye düştüğü maçta deviren Beşiktaş ligde üst üste 5. maçını kazandı

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 yendi. Üst üste 5. galibiyetini alan Beşiktaş, 2 maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Aboubakar da üst üste 5. maçta gol atmayı başardı. 21. dakikada Giresunspor öne geçti. Sainz'in ceza sahası solundan son çizgi üzerinden pasında Bajic'in altıpasın içinden yaptığı şık vuruşta top filelerle buluştu: 0-1. 37. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.
VINCENT ABOUBAKAR SAHNE ALDI
Salih Uçan'ın şutunda Perez'in ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 39. dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 45+5'te Ghezzal'ın ara pasında topla buluşan Aboubakar, sağ çaprazdan sert vurdu: 2-1. İlk yarı bu sonuçla kapandı. 2. yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş 54'te farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada savunmanın hatasından topu kapan Redmond soldan ceza sahasına girdi, dar açıdan köşeyi buldu: 3-1. Kalan dakikalarda Beşiktaş oyunu kontrol etti maçı 3-1 kazanarak yükselişini sürdürdü.
HADZİAHMETOVİC CEZALI
Düngeceki Beşiktaş-Giresun maçının 49. dakikasında sarı kart gören Amir Hadziahmetovic cezalı duruma düştü. Boşnak orta saha oyuncusu önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanında olmayacak.