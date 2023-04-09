Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2023 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2023 15:35
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a Icardi şoku!

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kupada oynanan Başakşehir maçı sonrası hakem kararlarını eleştiren bir paylaşımda bulunmuş ardından da PFDK'ya sevk edilmişti. Yıldız ismin ceza almasını isteyen Fenerbahçe ile ceza alma ihtimaline karşı çıkan Galatasaray, gerekçelerini hazırladı. İşte o örnekler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

    Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi'nin, Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri karşılaşma sonrası Instagram'dan, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" şeklinde paylaşım yapması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu'nun bu paylaşım nedeniyle Icardi'yi 'sportmenliğe aykırı hareket' suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi sarı-kırmızılı kulüp ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi.
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

    Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcuları Bright Osayi-Samuel'in 17 Ekim 2021'de Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri karşılaşmadan sonra yaptığı, "Hakemler b.k gibi, tüm ruh halimi mahvetti" şeklindeki Instagram paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldığını hatırlatıp, Icardi'nin de aynı şekilde cezalandırılması gerektiğini savunuyor.
        Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

        Diğer taraftan Galatasaraylılar, PFDK'nın geçmişte buna benzer olaylarda verdiği başka bazı kararları örnek gösterip, ceza verilmemesi gerektiğini ifade etti. Sarı-kırmızılıların örnekleri şöyle:
        Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

        1- 2018'DE TERİM'E 3 MAÇ KESİLDİ JESUS'A CEZAYA GEREK GÖRÜLMEDİ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçından sonra "Bu ligin sportif anlamda bir gerçekliği yok. Türkiye'de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor" dedi, ceza almadı.
        Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

        Buna karşın 6 Kasım 2018'de, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi kendilerine verilen cezaların açıklanmasına tepki olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Schalke'ye destek mesajı da beklerdim" dediği için PFDK'dan 3 maç ceza aldı.
            Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

            2- ARDA TURAN 2 MAÇ MEN EDİLDİ F.BAHÇELİLER PFDK'YA SEVK EDİLMEDİ

            Şubat 2021'de Arda Turan'ın Galatasaray soyunma odasında "Fatih Terim s..." şeklindeki sözlerini takım arkadaşı Peter Etebo, Snapchat uygulamasından paylaşınca PFDK tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı.
            Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

            Ekim 2022'de Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, sosyal medyada yayınlanan, "Şampiyon Fener, en büyük Fener, alkışlayın u..." görüntüleri sonrası Galatasaraylıların tepkisine rağmen PFDK'ya sevk edilmediği için ceza da almadı.
            Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

            OLASI BİR CEZA DURUMUNDA SÜPER LİG'DE GEÇERLİ OLACAK MI?

            Konu ile ilgili tartışmalar bununla da bitmiyor... Mauro Icardi'nin ceza alması durumunda bunun Süper Lig'de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda da görüş ayrılıkları var.
                Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

                Galatasaraylılar başta olmak üzere bir kesim, Icardi'nin söz konusu paylaşımı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili yaptığını hatırlatıp, olası bir cezanın Süper Lig'de uygulanamayacağını savunuyor.
                Fenerbahçe’den Galatasaray’a Icardi şoku!

                Karşıt görüştekiler ise, "Icardi'nin eylemi saha dışındaki bir olay olduğu için Galatasaray'ın oynayacağı tüm resmi maçları kapsar, dolayısıyla ligde uygulanabilir" diyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                İMECE için kritik tarihi Erdoğan açıkladı!
                Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a Icardi şoku!
                    loading
                    SON DAKİKA