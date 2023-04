Kupa’dan da elenen Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral peşinde

JUAN MATA'YA BÜYÜK GÖREV

Avrupa futbolunun patronu UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; UEFA, 'Akil İnsanlar Konseyi' kurdu. Galatasaray'ın yıldızı Juan Mata da ekipte yer aldı. Ekip, futbol alanında geniş deneyime ve bilgiye sahip eski oyuncularla, elit teknik adamlarla oluşturuldu. Akil Adamlar Konseyi, oyunun kuralları, hakemler, maç takvimleri, UEFA müsabakaları, genç oyuncularla ilgili yapılacaklar, oyuncuların refahı gibi birçok konuya odaklanacak. Marca'daki habere göre UEFA'nın oluşturacağı özel danışma kurulunda şu ana kadar dahil edilen isimler şöyle: Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benitez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane.



ARTIK ROTASYON YOK!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e evinde 3-2 yenilerek elendi. Son maçta ilk 11'de değişiklikler yapan Okan Buruk yeni bir karar aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk, bu maçtan sonra takımda mecbur kalmadıkça rotasyon yapmama kararı aldı. Özellikle takımın ağır topları Victor Nelsson, Sergio Oliveira gibi isimler bundan sonra her maçta oynayacak. Bilindiği gibi Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Konyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giymemiş ve Sarı-Kırmızılılar iki maçtan da mağlup ayrılmıştı. Galatasaray, Victor Nelsson'un oynadığı son 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta Kosovalı yıldız kanat oyuncusu Milot Rashica da oyuna sonradan dahil olmuştu. Kupa maçında sol kanatta Kazımcan Karataş forma giymiş, Fransız yıldız Leo Dubois ise kenarda beklemişti.



LİDER GALATASARAY AÇIK ARA ÖNDE

Süper Lig'de 28. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.10 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin oranı 5 olarak açıklanırken, Beşiktaş 20 olarak duyuruldu.



GALATASARAY'IN RAKİBİ VİLLARREAL

Galatasaray, Fernando Muslera'ya alternatif olacak yeni kaleci arayışlarına başladı. Cimbom, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen kaleci Dominik Livakovic'i transfer listesine aldı. Hırvat basını, Livakovic'in talipleri arasında iki önemli kulübün olduğunu yazdı. Habere göre Galatasaray'ın yanı sıra La Liga ekiplerinden Villarreal de Hırvat file bekçisi ile ciddi şekilde ilgileniyor.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, 14 Nisan'da Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Kırmızılılar'da sol arka adelesinde zorlanma tespit edilen Abdülkerim idmanda yer almadı



G.SARAY'A PFDK ŞOKU

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sarı Kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Başakşehir'e elenmesinin ardından yaptığı Instagram paylaşımı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Arjantinli golcü paylaşımında "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini kullanmıştı. Spotmenliğe aykırı hareket nedeniyle 36. maddeden PFDK'ya sevk edilen yıldız futbolcu 4 maçtan az ceza alırsa bu cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek. Icardi ile birlikte sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek de PFDK'ya sevk edildi.



HAYES-DAVİS'LE 3 YIL DAHA

Fenerbahçe Beko ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'le 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada "Hayes-Davis'e formamız altında başarı dolu sezonlar diliyoruz" denildi.



CEDİ OSMAN'DAN 19 SAYI

NBA'de Cedi Osman'ın 19 sayıyla oynadığı maçta Cleveland, O.Magic'i 118-94 mağlup etti. Orlando Magic'te ise J.Suggs 22 sayı kaydetti. Cleveland'da Danny Green 21 sayıyla öne çıkan isim oldu.



KARAKÖPRÜ AĞRI'YI DÖRTLEDİ

TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta maçında Karaköprü Belediyespor evinde konuk ettiği Ağrı 1970'i 4-0 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini Emirhan Korkmaz, Muhammet Öztürk (2), ve Halil Yılmaz kaydetti.



HAALAND'TAN BİLE İYİ!

Ünlü menajer Andrea D'Amico, Osimhen ile ilgili açıklamalar yaptı. D'Amico, "Şu anda Victor Osimhen dünyanın en iyi forveti. Evet, Erling Haaland'dan bile daha iyi" yorumunda bulundu.



SİVAS TURA İNANIYOR

Sivasspor kupada Fenerbahçe'yi gözüne kestirmiş durumda.



F.BAHÇE'Yİ ELEYİP İLKİ BAŞARACAĞIZ

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşen Sivasspor'un sportif direktörü Kerem Atılmaz, TAKVİM'e konuştu. Atılmaz, "Fenerbahçe'yi eleyip, finale çıkmak istiyoruz. Daha sonra da üst üste 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanan ilk Anadolu kulübü olmak istiyoruz" dedi.



YİNE İYİ REAKSİYON!

Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinden 3-0 yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe sonrasında oynadığı maçlarda 7'de 6 yapmayı başarmıştı. Geçtiğimiz pazar gecesi Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe sonrasında kupada Kayseri'yi yenerek yine iyi bir reaksiyon göstermiş oldu. Fenerbahçe bu tür reaksiyonları geçtiğimiz yıllarda yapamıyor ve üst üste kötü sonuçlar alabiliyordu.



KARTAL İÇ SAHADA FARKLI

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon evinde ligde 7 maça çıktı. Siyah- Beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sadece Antalyaspor'a 0-0'lık maçta takılan Kartal, söz konusu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırdı ve kalesinde 5 gol gördü.



SAISS İLK 11'E DÖNÜYOR

Giresunspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefleyen Beşiktaş'ta savunma hattında bir kriz yaşanıyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Welinton ile aynı maçta sakatlık geçiren ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Tayyip Talha Sanuç bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in Omar Colley'in yanında Romain Saiss'e 11'de şans vermesi bekleniyor. Saiss, Vodafone Park'taki Giresunspor maçında oynaması halinde 4 hafta sonra ilk 11'e dönmüş olacak.



MESUT ÖZİL'DEN FİLSİTİN ÇAĞRISI

DÜnyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Mescid'i Aksa'da Filistinli Müslümanlar'ın yaşadıklarına kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe'den sonra Medipol Başakşehir'de forma giyen ve futbol kariyerini geride bıraktığımız haftalarda sonlandırdığını açıklayan Mesut Özil, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor. Ama Filistin'de Ramazan çok farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşım sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı.



ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR

Süper Lig'in 28. haftasında bugün Ankaragücü ile İstanbulspor karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Kürşad Filiz yönetecek. Ankaragücü'nün 25, İstanbulspor'un ise 24 puanı bulunuyor.



TALİSCA'DAN 3 YILLIK İMZA URUGUAY'DA BİELSA

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta 17 gol attı.



URUGUAY'DA BİELSA SESLERİ

En son Leeds United'da görev alan Marcelo Bielsa'nın Uruguay Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürüldü. Anlaşma sağlanırsa 67 yaşındaki hoca, Arjantin ve Şili'den sonra üçüncü kez bir milli takımda çalışacak.



MİLAN'DAN ZLATAN KARARI

İtalya Ligi ekiplerinden Milan, 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. Serie A devi, İsveçli golcünün sözleşmesini uzatmayacak. Zlatan bu sezon 4 maçta 1 gollük katkı verdi.



FENERBAHÇE'DE KAHVECİ KRİZİ

Kayserispor ile oynanan kupa maçının 68. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, taraftarlar tarafından tepki görmüştü. Kayseri maçının bitimiyle yoğun tepki gören İrfan Can Kahveci, direkt soyunma odasına gitmek istemiş bunu gören Jorge Jesus, İrfan Can'ı tutarak taraftarı selamlamasını istemişti. Saha içinde teknik direktör Jorge Jesus tarafından güçlükle teselli edilen İrfan Can'ın tavrı soyunma odasında da devam etti. Soyunma odasında sinirinden gözyaşı döken İrfan Can Kahveci'nin "Böyle bir haksızlık olamaz. Artık sahaya çıkmak istemiyorum. Bunları hak etmiyorum" dediği iddia edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN