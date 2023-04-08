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    Kupa’dan da elenen Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral peşinde

    Kupa’dan da elenen Trabzonspor ligde Kasımpaşa’ya konuk oluyor. 20.30’da start alacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. İşte sizler için derlediğimiz 8 Nisant tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trabzonspor moral peşinde

    Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Bordo-Mavili takım ligdeki kötü gidişattan sonra kupaya da veda ederek dağılan moralini Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak toparlamak istiyor. Bu arada Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetlerini elde etmek istiyorlar. Bordo-Mavili yönetim kurulu göreve geldikten sonra Trabzonspor ligde Akyazı'da Kayserispor'a 4-3 mağlup olurken Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kupadan elenmişti.



    5 OYUNCU KART SINIRINDA
    Süper Lig'in 28'inci haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-Mavililer'de takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Bakasetas, Gbamin, Bartra ve Peres ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular maçta forma giyip sarı kart görmeleri halinde ligin 29'uncu haftasında Akyazı'da oynanacak olan Beşiktaş maçında görev yapamayacaklar.



    DERELİOĞLU İLE SÖZLEŞME İMZALANDI
    Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı maçta takımın başında yer alacak olan Futbol Gelişim Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Resmi olarak yapılması mecburi olan bu sözleşmenin yeni bir teknik adam ile anlaşılması durumunda Kasımpaşa maçının ardından feshedileceği belirtildi.



        20 MAÇLIK SERİYİ GÖZTEPE BİTİRDİ
        Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe sahasında konuk ettiği lig lideri Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 51. dakikada Mamah kaydetti. Göztepe'de 9. dakikada Emir Ortakaya'nın kafa vuruşuyla filelere gönderdiği topun ardından maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, gol kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. 51'de Yalçın'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mamah, kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Bu sonuçla Göztepe, Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.



        XAVI MESSİ'NİN DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYOR
        Kariyerine Fransız ekibi Paris Saint Germain'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeniden Katalan devi Barcelona'ya döneceği iddiaları sürüyor. İngiliz basını, Barcelona'yı çalıştıran Xavi'nin takıma dönmesi halinde Messi'yi Arjantin Milli Takımı'nda üstlendiği rolde oynatmayı planladığı ifade edildi. Adı Arabistan kulüpleriyle anılan Messi bu sezon PSG'de 33 maçta 18 gol 17 asistlik performans sergiledi. Leo Messi, Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin ile dünya şampiyonluğu yaşamıştı.



        TEMEL HEDEF MOURINHO
        Frank Lampard'ı geçici olarak menajerlik görevine getiren Chelsea ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Chelsea, kariyerine İtalyan devi Roma'da devam eden Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile gelecek sezon yola devam etmek istiyor. Daha önce Chelsea ile 8 kupa kazanan Jose Mourinho, eski kulübüyle anlaşmaya varması halinde Ada ekibinde üçüncü dönemini yaşayacak. Mourinho, Roman Abramovich ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle Chelsea'den ayrılmıştı.



            PUANLAR GOLCÜLERDEN
            Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor evinde karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi 24'te öne geçti. Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Moreno topu ceza sahasına çevirdi. Muhammet'in ıskaladığı topu Diouf kontrol edip kaleye gönderdi. Kaleci Leite'nin çeldiği topu kale önünde Muhammet tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 45'te Antalya eşitliği yakaladı. Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortaya Haji Wright kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğe de çarparak filelerle buluştu: 1-1. 2 takım da 2. yarıda skoru değiştirmek için fırsatlar yakalasa da zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Konya 36, Antalya ise 29 puana yükseldi.



            DERBİ TİŞÖRTLERİNE İLGİ YOK
            Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişi kalmasına karşın 4-2 mağlup etmişti. Uzun yıllar unutulmayacak maçın ardından Kartal Yuvası'nın çıkardığı derbi tişörtleri taraftarların beğenisine sunuldu. Tişörtlerin tasarımı taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yaratırken, sosyal medyada da eleştirildi. Üzerinde, "Kadıköy" yazan ve 259 TL'den satışa çıkarılan tişörtlere taraftarların ilgi göstermediği öğrenildi.



            JUAN MATA'YA BÜYÜK GÖREV
            Avrupa futbolunun patronu UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor. İspanyol basınında yer alan habere göre; UEFA, 'Akil İnsanlar Konseyi' kurdu. Galatasaray'ın yıldızı Juan Mata da ekipte yer aldı. Ekip, futbol alanında geniş deneyime ve bilgiye sahip eski oyuncularla, elit teknik adamlarla oluşturuldu. Akil Adamlar Konseyi, oyunun kuralları, hakemler, maç takvimleri, UEFA müsabakaları, genç oyuncularla ilgili yapılacaklar, oyuncuların refahı gibi birçok konuya odaklanacak. Marca'daki habere göre UEFA'nın oluşturacağı özel danışma kurulunda şu ana kadar dahil edilen isimler şöyle: Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benitez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane.

            ARTIK ROTASYON YOK!
            Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e evinde 3-2 yenilerek elendi. Son maçta ilk 11'de değişiklikler yapan Okan Buruk yeni bir karar aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk, bu maçtan sonra takımda mecbur kalmadıkça rotasyon yapmama kararı aldı. Özellikle takımın ağır topları Victor Nelsson, Sergio Oliveira gibi isimler bundan sonra her maçta oynayacak. Bilindiği gibi Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Konyaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında forma giymemiş ve Sarı-Kırmızılılar iki maçtan da mağlup ayrılmıştı. Galatasaray, Victor Nelsson'un oynadığı son 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta Kosovalı yıldız kanat oyuncusu Milot Rashica da oyuna sonradan dahil olmuştu. Kupa maçında sol kanatta Kazımcan Karataş forma giymiş, Fransız yıldız Leo Dubois ise kenarda beklemişti.

            LİDER GALATASARAY AÇIK ARA ÖNDE
            Süper Lig'de 28. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.10 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin oranı 5 olarak açıklanırken, Beşiktaş 20 olarak duyuruldu.

            GALATASARAY'IN RAKİBİ VİLLARREAL
            Galatasaray, Fernando Muslera'ya alternatif olacak yeni kaleci arayışlarına başladı. Cimbom, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen kaleci Dominik Livakovic'i transfer listesine aldı. Hırvat basını, Livakovic'in talipleri arasında iki önemli kulübün olduğunu yazdı. Habere göre Galatasaray'ın yanı sıra La Liga ekiplerinden Villarreal de Hırvat file bekçisi ile ciddi şekilde ilgileniyor.

            HAZIRLIKLAR BAŞLADI
            Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, 14 Nisan'da Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Kırmızılılar'da sol arka adelesinde zorlanma tespit edilen Abdülkerim idmanda yer almadı

            G.SARAY'A PFDK ŞOKU
            Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sarı Kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Başakşehir'e elenmesinin ardından yaptığı Instagram paylaşımı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Arjantinli golcü paylaşımında "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini kullanmıştı. Spotmenliğe aykırı hareket nedeniyle 36. maddeden PFDK'ya sevk edilen yıldız futbolcu 4 maçtan az ceza alırsa bu cezasını Türkiye Kupası'nda çekecek. Icardi ile birlikte sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek de PFDK'ya sevk edildi.

            HAYES-DAVİS'LE 3 YIL DAHA
            Fenerbahçe Beko ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'le 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada "Hayes-Davis'e formamız altında başarı dolu sezonlar diliyoruz" denildi.

            CEDİ OSMAN'DAN 19 SAYI
            NBA'de Cedi Osman'ın 19 sayıyla oynadığı maçta Cleveland, O.Magic'i 118-94 mağlup etti. Orlando Magic'te ise J.Suggs 22 sayı kaydetti. Cleveland'da Danny Green 21 sayıyla öne çıkan isim oldu.

            KARAKÖPRÜ AĞRI'YI DÖRTLEDİ
            TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta maçında Karaköprü Belediyespor evinde konuk ettiği Ağrı 1970'i 4-0 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini Emirhan Korkmaz, Muhammet Öztürk (2), ve Halil Yılmaz kaydetti.

            HAALAND'TAN BİLE İYİ!
            Ünlü menajer Andrea D'Amico, Osimhen ile ilgili açıklamalar yaptı. D'Amico, "Şu anda Victor Osimhen dünyanın en iyi forveti. Evet, Erling Haaland'dan bile daha iyi" yorumunda bulundu.

            SİVAS TURA İNANIYOR
            Sivasspor kupada Fenerbahçe'yi gözüne kestirmiş durumda.

            F.BAHÇE'Yİ ELEYİP İLKİ BAŞARACAĞIZ
            Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşen Sivasspor'un sportif direktörü Kerem Atılmaz, TAKVİM'e konuştu. Atılmaz, "Fenerbahçe'yi eleyip, finale çıkmak istiyoruz. Daha sonra da üst üste 2 kez Türkiye Kupası'nı kazanan ilk Anadolu kulübü olmak istiyoruz" dedi.

            YİNE İYİ REAKSİYON!
            Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinden 3-0 yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe sonrasında oynadığı maçlarda 7'de 6 yapmayı başarmıştı. Geçtiğimiz pazar gecesi Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe sonrasında kupada Kayseri'yi yenerek yine iyi bir reaksiyon göstermiş oldu. Fenerbahçe bu tür reaksiyonları geçtiğimiz yıllarda yapamıyor ve üst üste kötü sonuçlar alabiliyordu.

            KARTAL İÇ SAHADA FARKLI
            Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon evinde ligde 7 maça çıktı. Siyah- Beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sadece Antalyaspor'a 0-0'lık maçta takılan Kartal, söz konusu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırdı ve kalesinde 5 gol gördü.

            SAISS İLK 11'E DÖNÜYOR
            Giresunspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefleyen Beşiktaş'ta savunma hattında bir kriz yaşanıyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Welinton ile aynı maçta sakatlık geçiren ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Tayyip Talha Sanuç bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in Omar Colley'in yanında Romain Saiss'e 11'de şans vermesi bekleniyor. Saiss, Vodafone Park'taki Giresunspor maçında oynaması halinde 4 hafta sonra ilk 11'e dönmüş olacak.

            MESUT ÖZİL'DEN FİLSİTİN ÇAĞRISI
            DÜnyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Mescid'i Aksa'da Filistinli Müslümanlar'ın yaşadıklarına kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe'den sonra Medipol Başakşehir'de forma giyen ve futbol kariyerini geride bıraktığımız haftalarda sonlandırdığını açıklayan Mesut Özil, "Ramazan'ın tevazu ve ibadet ayı olması gerekiyor. Ama Filistin'de Ramazan çok farklı. Filistin'deki kardeşlerimizin güvenliği için dua edelim" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mesut Özil'in yaptığı bu paylaşım sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı.

            ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR
            Süper Lig'in 28. haftasında bugün Ankaragücü ile İstanbulspor karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Kürşad Filiz yönetecek. Ankaragücü'nün 25, İstanbulspor'un ise 24 puanı bulunuyor.

            TALİSCA'DAN 3 YILLIK İMZA URUGUAY'DA BİELSA
            Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 maçta 17 gol attı.

            URUGUAY'DA BİELSA SESLERİ
            En son Leeds United'da görev alan Marcelo Bielsa'nın Uruguay Milli Takımı'nın başına geçeceği öne sürüldü. Anlaşma sağlanırsa 67 yaşındaki hoca, Arjantin ve Şili'den sonra üçüncü kez bir milli takımda çalışacak.

            MİLAN'DAN ZLATAN KARARI
            İtalya Ligi ekiplerinden Milan, 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. Serie A devi, İsveçli golcünün sözleşmesini uzatmayacak. Zlatan bu sezon 4 maçta 1 gollük katkı verdi.

            FENERBAHÇE'DE KAHVECİ KRİZİ
            Kayserispor ile oynanan kupa maçının 68. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, taraftarlar tarafından tepki görmüştü. Kayseri maçının bitimiyle yoğun tepki gören İrfan Can Kahveci, direkt soyunma odasına gitmek istemiş bunu gören Jorge Jesus, İrfan Can'ı tutarak taraftarı selamlamasını istemişti. Saha içinde teknik direktör Jorge Jesus tarafından güçlükle teselli edilen İrfan Can'ın tavrı soyunma odasında da devam etti. Soyunma odasında sinirinden gözyaşı döken İrfan Can Kahveci'nin "Böyle bir haksızlık olamaz. Artık sahaya çıkmak istemiyorum. Bunları hak etmiyorum" dediği iddia edildi.

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            88 yaşındaki Leyla teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi
            Haberler Spor Kupa’dan da elenen Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında moral peşinde
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