G.Saray’da Mauro Icardı konusunda yaşanabilecek şok gelişmeyi TAKVİM açıklıyor

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma ile kendini buldu. TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" dedi.