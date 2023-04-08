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    G.Saray’da Mauro Icardı konusunda yaşanabilecek şok gelişmeyi TAKVİM açıklıyor

    Icardi, G.Saray’da mutlu olduğunu söylüyor... Ancak eşi Wanda Nara’nın yıldız oyuncunun Milano’ya dönmesi için gizli planlar yaptığı öne sürülüyor.

    Takvim
    Wanda krizi kapıda
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    Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma ile kendini buldu. TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" dedi.



    Icardi, İstanbul'da kalmak isterken eşi Wanda Nara da boş durmuyor. Wanda Nara, eşinin yeniden İtalya'ya dönmesini istiyor. Hatta bunun için çalışmalara başlamış durumda. Icardi'nin menajerliğini yapan Wanda Nara, eşini Inter veya Milan'a pazarlamak istiyor.



    Sarı-Kırmızılı Yönetimin ise önce PSG ve sonrasında Wanda Nara ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. Galatasaray Yönetimi'nin öncelikle Wanda Nara'yı ikna etmesi bekleniyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 9 gol atarken 6 da asiste imza attı. Yıldız golcü Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol atarken 1 de asist üretti.

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