THY Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 103-86 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sarı-Lacivertliler 19. galibiyetini elde edip play-off iddiasını korudu. Anadolu Efes ise 17. mağlubiyetini alarak Avrupa defterini kapattı. Euroleague'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 4 sezon sonra play-off'a kalamadı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç sonunu beklemeden soyunma odasına gitti. Son 35 saniyede Itoudis'i tebrik eden Ataman, kenardan ayrıldı.
- Spor
- 07.04.2023 Gazete
Kanarya kazandı Efes havlu attı
THY Euroleague’in 33. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes’i farklı geçti. Lacivert-Beyazlılar, play-off şansını bu yenilgiyle yitirdi. Sarı-Lacivertliler play-off iddiasını korumayı bildi.
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