İtalyan basınındaki habere göre 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferinden saatler önce Milan Teknik Heyet Sorumlusu Maldini ile bir görüşme yaptı.

İddialara göre Maldini, Zaniolo'ya İstanbul'a hareket etmeden birkaç saat önce önümüzdeki yaz kendisi için yeni bir transfer girişiminde bulunacağını söyledi.