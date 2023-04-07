Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasında, Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'nin Zaniolo'ya sezon sonu için transfer sözü verdiği ileri sürüldü.
Galatasaray macerasına başarılı bir şekilde başlayan ve 3 maçta 2 gol atarak taraftarların gönlünü kısa sürede kazanan Zaniolo için geçtiğimiz günlerde Milan ve Juventus'un devrede olduğu iddia edilmişti.