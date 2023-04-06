Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

NEF Stadı'nda oynanan Başakşehir maçının 12. dakikasında Patryk Szysz'nin golüyle geriye düşen Galatasaray, 20. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.
Başakşehir bu gole 30'da Danijel Aleksic ile cevap verdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Cimbom, 51'de Mauro Icardi ile eşitlik golünü atsa da Patryk Szysz 66'da attığı golle galibiyeti getirdi.
TARTIŞMALI KARARLAR DAMGA VURDU
Galatasaray'ın ilk yarıda iki golü VAR kararıyla iptal edilirken, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda tartışmalı kararlara imza atıldı.