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    • Spor
    • 06.04.2023 15:19
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    • 06.04.2023 15:19
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    ÖZEL | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e evinde 3-2 yenilerek taraftarını üzdü. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk için geri sayıma geçerken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon yıldız bir sol bek transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

    NEF Stadı'nda oynanan Başakşehir maçının 12. dakikasında Patryk Szysz'nin golüyle geriye düşen Galatasaray, 20. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı.
    Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

    Başakşehir bu gole 30'da Danijel Aleksic ile cevap verdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Cimbom, 51'de Mauro Icardi ile eşitlik golünü atsa da Patryk Szysz 66'da attığı golle galibiyeti getirdi.

    Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

    TARTIŞMALI KARARLAR DAMGA VURDU

    Galatasaray'ın ilk yarıda iki golü VAR kararıyla iptal edilirken, hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda tartışmalı kararlara imza atıldı.
        Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

        Karşılaşmanın ilk yarısında Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içinde eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi.
        Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

        İkinci yarıda ise, Icardi ile kafa topuna çıkan Lima'nın topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar yapıldı.
        Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

        Ancak hakem triosu pozisyonun temiz olduğuna karar verdi. Galatasaraylı futbolcular bu karar sonrası adeta çıldırdı ve hakem Kadir Sağlam'a uzun süre itiraz etti.
            Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

            MAURO ICARDİ'DEN OLAY PAYLAŞIM

            Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı.
            Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

            Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili yaptığı paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" yazdı. Öte yandan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaştı.
            Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

            ÖNCELİKLİ HEDEF SOL KANAT

            Süper Lig'de haftayı BAY geçecek olan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
                Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                Şampiyonlar Ligi için yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar öncelikle sol kanadı güçlendirmeyi planlıyor.
                Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                Şu an mevcut kadrodaki sol beklerden Adekugbe'nin sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.
                Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in performansı ise yeterli görülmüyor.
                    Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                    REGUILON'U YENİDEN KİRALAYACAKLAR

                    Galatasaray'ın sol kanat için öncelikli hedefi Atletico Madrid forması giyen ve bonservisi Tottenham'da olan İspanyol yıldız Sergio Reguilon.
                    Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                    26 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonunda yeniden İngiltere'ye dönecek.
                    Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                    Tottenham'ın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak istediği belirtildi.
                        Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                        GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAKLAR

                        Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Tottenham ile görüşmelere başlayacağı ve şartların masaya yatırılacağı öğrenildi.
                        Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                        Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Regulion sakatlıklarla boğuştu.
                        Galatasaray transfer haberleri | Bir dünya yıldızı da sol beke! Matador geliyor

                        Yeni yeni toparlanmaya başlayan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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