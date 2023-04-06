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    • 06.04.2023 12:21
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    • 06.04.2023 12:21
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    Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 28. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini açıkladı. Galatasaray'ın BAY geçeceği haftada Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    takvim.com.tr
    Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu!
    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 28. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini açıkladı.

    İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:

    Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

    MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

    Kasımpaşa - Trabzonspor: Burak Şeker

    Sivasspor - Başakşehir: Arda Kardeşler

    Beşiktaş - Giresunspor: Atilla Karaoğlan

    Kayserispor - Ümraniyespor: Zorbay Küçük

    Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

    Galatasaray BAY geçecek
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    Haberler Spor Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
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