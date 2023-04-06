Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 28. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini açıkladı.
İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
Kasımpaşa - Trabzonspor: Burak Şeker
Sivasspor - Başakşehir: Arda Kardeşler
Beşiktaş - Giresunspor: Atilla Karaoğlan
Kayserispor - Ümraniyespor: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
Galatasaray BAY geçecek
İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
Konyaspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
Kasımpaşa - Trabzonspor: Burak Şeker
Sivasspor - Başakşehir: Arda Kardeşler
Beşiktaş - Giresunspor: Atilla Karaoğlan
Kayserispor - Ümraniyespor: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
Galatasaray BAY geçecek