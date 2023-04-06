Trabzonspor’da 5 imza!

Trabzonspor Kulübü, altyapıdan 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen beş oyuncumuz bugün 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı." denildi.

Yapılan açıklama şöyle;

"Beş oyuncumuzla profesyonel sözleşme imzaladık

Altyapımızda yetişen beş oyuncumuz bugün 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı.

Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk ve Genel Saymanımız Sami Karaman'ın yer aldığı törende Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammet Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz 2.5 yıllık sözleşme imzaladılar.

Tören sonrası açıklamada bulunan Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk, "Öncelikle oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gerek Başkanımız Ertuğrul Doğan gerekse Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın da ifade ettiği gibi altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile iş birliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Camiamıza ve genç arkadaşlarımıza bir kez daha hayırlı olsun, Allah utandırmasın" ifadelerine yer verdi.

Oyuncularımız, imza töreni sonrası aileleri ve Genel Sekreterimiz Kemal Ertürk ve Genel Saymanımız Sami Karaman ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler."