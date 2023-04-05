Galatasaray Başakşehir’e elendi! MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam ediyor. Kupanın favorilerinden Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşılaştı.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip oldu. Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar kupaya veda etti.

Galatasaray'ın golleri Kaan Ayhan ve Icardi'den gelirken Başakşehir Szysz (2) ve Aleksic'in golleriyle sonuca gitti.

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ilk yarısında kırmızı kart gördü.

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BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de son yaptıkları Adana Demirspor müsabakasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Nef Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.

Okan Buruk, lider oldukları Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile yaptıkları maçın ilk 11'inde görevlendirdiği Nelsson, Rashica ve Oliveira'yı yedeğe çekti. Buruk, sol bek Sam Adekugbe'yi ise kadroya almadı.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Zaniolo, Midtsjö, Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan'ı oynattı.

ZANİOLO İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maça 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer döneminde İtalya'nın Roma takımından transfer ettiği Zaniolo, 3 Süper Lig maçında forma giyerken bunların tamamında sonradan oyuna dahil oldu.

Genç yıldız, Medipol Başakşehir mücadelesiyle Galatasaray'da ilk kez bir resmi müsabakanın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Zaniolo, süre aldığı 3 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

KAZIMCAN, 12 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin genç sol beki Kazımcan Karataş, 12 resmi maçın ardından ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray'da son olarak Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde 11'de oynayan Kazımcan, söz konusu maçta sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kaldı.

Kazımcan, 25 Aralık 2022'deki İstanbulspor mücadelesinden sonra sarı-kırmızılı ekibin çıktığı 12 resmi müsabakada sadece 1 kez forma giydi.

Söz konusu dönemde hiç ilk 11'de görev alamayan 20 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla ilk 11'e döndü.

GALATASARAY TARAFTARINDAN İSRAİL TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki gösterdi.

Ev sahibi ekibin taraftarları, kale arkasındaki tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.