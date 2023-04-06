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    • Spor
    • 06.04.2023 15:48
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    • 06.04.2023 15:48
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    Emre Belözoğlu'dan flaş itiraf! "Bu yüzden atıldım"

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 yenerek adını yarı finale yazdıran Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, hakeme sert itirazları sonrası direkt kırmızı kart görmüştü. 42 yaşındaki çalıştırıcı, kırmızı kart görme sebebini açıkladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Tek maç eleme usulüne göre yapılan çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Patryk Szysz'in attığı gole 1-0 geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasında Kaan Ayhan ile beraberliği sağlayan Galatasaray, 30. dakikada Danijel Aleksic'in kaydettiği golle bir kez daha geriye düştü. Ev sahibi ekip, devre arasına 2-1 geride girdi.
    Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

    Müsabakanın 51. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle yeniden beraberliği yakalayan (2-2) Galatasaray, Szysz'in 66. dakikadaki golüne engel olamayarak üstünlüğünü koruyamadı. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin baskısına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-2 kazandı.
    Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

    Bu sonuçla tur atlayan taraf Medipol Başakşehir olurken, Galatasaray organizasyondan elendi.
        Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

        TÜRKİYE KUPASI HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

        Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi.
        Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

        Bu kulvarda son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 3 sezonda çeyrek finalden öteye geçemedi.
        Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

        Bu sezon da organizasyona çeyrek finalde veda eden Galatasaray'ın önünde tek hedef olarak Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kaldı.
            Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

            İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

            Galatasaray'ın bu sezon sahasındaki 15 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezon iç sahada 13 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2. kez mağlup oldu. İlk iç saha yenilgisini ligin 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında iki kulvarda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

            Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

            Çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-kırmızılılar, hem kupaya veda etti hem de iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.
            Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

            BU SEZON İLK KEZ 3 GOL YEDİ

            Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi.

                Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi. Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.
                Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                ICARDI 10 GOLE ULAŞTI

                Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı. Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesine kadar bu sezon 15 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı. Başakşehir karşılaşmasında takımının 2. golünü atan 30 yaşındaki golcü futbolcu, toplamdaki gol sayısını 10'a taşıdı. Mauro Icardi, Medipol Başakşehir ile bu sezon yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmış oldu.
                Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                KAAN AYHAN GALATASARAY'DA İLK KEZ GOL ATTI

                Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Maçın 20. dakikasında sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen topu kafayla ağlara gönderen milli futbolcu, Galatasaray kariyerindeki 3. resmi maçında ilk golünü kaydetti.
                    Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                    KEREM VE MERTENS'İN GOLLERİ VAR İLE İPTAL EDİLDİ

                    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Dries Mertens'in attığı goller Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. Müsabakanın 5. dakikasında Mauro Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonda hakemler gol kararı verirken Medipol Başakşehir santra yapmak için orta sahaya geldi. VAR odasındaki Özgür Yankaya'nın uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
                    Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                    Maçın 40. dakikasında ise Kazımcan Karataş'ın soldan ortasında altıpastaki Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Oyuncular santra yapmaya hazırlanırken Kadir Sağlam, incelemenin ardından Mertens'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle gol kararını değiştirdi.
                    Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                    TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA MORAL

                    Galatasaray taraftarı, mağlup olarak elenen takımlarını destekledi. Taraftarlar maç sonunda Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden takımlarını tribüne çağırdı ve tezahüratlarla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için moral verdi.
                        Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                        MHK BAŞKANI LALE ORTA'YA TEPKİ

                        Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in VAR incelemesi sonrasında iptal edilen golünden sonra MHK Başkanı'nı istifaya çağırdı.
                        Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                        Galatasaray - Başakşehir maçına damga vuran olaylardan biri de Emre Belözoğlu kırmızı kart gördüğü an oldu.
                        Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                        Belözoğlu ilk olarak hakeme itirazdan sarı kart gördü. Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, 38. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
                            Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                            42 yaşındaki teknik adam, Galatasaray maçında kırmızı kart görme sebebini açıkladı.
                            Emre Belözoğlu’dan flaş itiraf! Bu yüzden atıldım

                            "KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEDİM"

                            beIN SPORTS'un haberine göre; pozisyonla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, "Figueiredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım." ifadelerini kullandı.
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                            Haberler Spor Emre Belözoğlu'dan flaş itiraf! "Bu yüzden atıldım"
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