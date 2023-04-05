Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmada Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın 22. dakikasında, Lazar Markovic'in pasında kaleciyle karşı karşıya topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. İlk yarının sonlarında Emre Kılınç'ın sert şutunu Uğurcan Çakır kornere çeldi. Kornerden sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-1 sona erdi.
ALİ SOWE İKİ GOLLE ŞOV YAPTI
Maçın 51. dakikasında Matej Hanousek'in ortasında Ali Sowe kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten döndü, Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 63'te Taylan Antalyalı'nın sert şutunu kaleci Uğurcan çıkardı. 68'de Zahid'in kornerinde Lamine Diack'ın kafa vuruşunu Uğurcan içeri tokatladı: 2-1. 76. dakikada Chatzigiovannis'in şutunu kaleci kornere çeldi. 79'da Ali Sowe'un çevirdiği topta Diack boş kaleyi ıska geçti. 80'de sağdan Maxi Gomez'in ortası kaleci Bahadır'da kaldı. 83'te Ali Sowe rakiplerini geçip çok sert vurarak kaleci Uğurcan'ı mağlup etti: 3-1. Ankaragücü 23 yıl sonra kupada yarı finale yükseldi.
DEVLERİN KABUSU ANKARAGÜCÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezonki yıldızı Ankaragücü oldu. Başkent ekibi, 4. turdan katıldığı turnuvada Amed Sportif'i 6-2, 5. turda ise Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek son 16'ya kalmıştı. Son 16'da Beşiktaş'ı ağırlayan Sarı-Lacivertliler, güçlü rakibini normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı vuruşlarıyla 4-3 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Dün de Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü, kupada devlerin kabusu oldu.