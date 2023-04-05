Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmada Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti





TRABZON ELENDİ ORHAN AK VEDA ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragcü'ne 3-1 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor'un teknik patronu Orhan Ak, karşılaşmanın ardından istifa etti. Orhan Ak, "Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım" ifadelerini kullandı. Orhan Ak, "Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzon'a maddi manevi çok şey borçluyum. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu" ifadelerini kullandı.