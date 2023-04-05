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    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmada Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti

    Trabzonspor, Abdülkadir’in 22’deki golüyle öne geçti. İkinci yarı Ankaragücü kasırgası vardı. Ali Sowe 2 golle damga vurdu. Diğer sayı Diack’tan geldi.

    Elde kaldı sıfır

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın 22. dakikasında, Lazar Markovic'in pasında kaleciyle karşı karşıya topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. İlk yarının sonlarında Emre Kılınç'ın sert şutunu Uğurcan Çakır kornere çeldi. Kornerden sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-1 sona erdi.



    ALİ SOWE İKİ GOLLE ŞOV YAPTI
    Maçın 51. dakikasında Matej Hanousek'in ortasında Ali Sowe kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten döndü, Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 63'te Taylan Antalyalı'nın sert şutunu kaleci Uğurcan çıkardı. 68'de Zahid'in kornerinde Lamine Diack'ın kafa vuruşunu Uğurcan içeri tokatladı: 2-1. 76. dakikada Chatzigiovannis'in şutunu kaleci kornere çeldi. 79'da Ali Sowe'un çevirdiği topta Diack boş kaleyi ıska geçti. 80'de sağdan Maxi Gomez'in ortası kaleci Bahadır'da kaldı. 83'te Ali Sowe rakiplerini geçip çok sert vurarak kaleci Uğurcan'ı mağlup etti: 3-1. Ankaragücü 23 yıl sonra kupada yarı finale yükseldi.



    DEVLERİN KABUSU ANKARAGÜCÜ
    Ziraat Türkiye Kupası'nın bu sezonki yıldızı Ankaragücü oldu. Başkent ekibi, 4. turdan katıldığı turnuvada Amed Sportif'i 6-2, 5. turda ise Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek son 16'ya kalmıştı. Son 16'da Beşiktaş'ı ağırlayan Sarı-Lacivertliler, güçlü rakibini normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı vuruşlarıyla 4-3 mağlup edip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Dün de Trabzonspor'u eleyen Ankaragücü, kupada devlerin kabusu oldu.



        LARSEN: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
        TRABZONSPOR'UN sağ beki Stryger Larsen, "Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Larsen, hafta sonu lig maçını kazanacaklarını ifade etti.



        HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ
        Denswil karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Hollandalı savunma oyuncusu, "İlk yarı maça agresif başladık. Öz güvenliydik ancak ikinci yarıda tam tersi bir durum oldu. Kupayı istiyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Söyleyebileceğim tek şey üzgün olduğumuz" dedi.



        TRABZON ELENDİ ORHAN AK VEDA ETTİ
        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragcü'ne 3-1 yenilerek kupaya veda eden Trabzonspor'un teknik patronu Orhan Ak, karşılaşmanın ardından istifa etti. Orhan Ak, "Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım. Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım" ifadelerini kullandı. Orhan Ak, "Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzon'a maddi manevi çok şey borçluyum. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu" ifadelerini kullandı.



            BİR TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI
            Ankaragücü-Trabzonspor maçında tribünde yer alan bir taraftar rahatsızlandı. Stadyumda hazır bulunan ambulanstaki sağlık çalışanları rahatsızlanan taraftara ilk müdahaleyi yaptı. Taraftar hızlı şekilde sedyeye kondu ve ambulansla hasteneye kaldırıldı.

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            Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmada Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti
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