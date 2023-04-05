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    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında lider Galatasaray- Başakşehir’le karşılaşacak

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün Başakşehir’le karşılaşacak. A Spor’dan canlı yayınlanacak zorlu mücadeleyi geçen yarı finalde Ankaragücü’nün rakibi olacak.

    A Spor’da futbol şöleni

    Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Zorlu maçı kazanan takım kupada adını son 4 takım arasına yazdıracak. Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Galatasaray, kupada karşılacağı Başakşehir'i de taraftarı önünde mağlup edip yarı finale kalmayı planlıyor. Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

    LİGDE FARKLI KAZANMIŞTI
    Cimbom, son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1'le geçmişti. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı ise Galatasaray, 7-0 kazanmıştı. Kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü- Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek.

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