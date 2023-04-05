Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Zorlu maçı kazanan takım kupada adını son 4 takım arasına yazdıracak. Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Galatasaray, kupada karşılacağı Başakşehir'i de taraftarı önünde mağlup edip yarı finale kalmayı planlıyor. Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
LİGDE FARKLI KAZANMIŞTI
Cimbom, son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1'le geçmişti. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı ise Galatasaray, 7-0 kazanmıştı. Kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü- Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek.
- Spor
- 05.04.2023 Gazete
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında lider Galatasaray- Başakşehir’le karşılaşacak
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün Başakşehir’le karşılaşacak. A Spor’dan canlı yayınlanacak zorlu mücadeleyi geçen yarı finalde Ankaragücü’nün rakibi olacak.
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Zorlu maçı kazanan takım kupada adını son 4 takım arasına yazdıracak. Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Galatasaray, kupada karşılacağı Başakşehir'i de taraftarı önünde mağlup edip yarı finale kalmayı planlıyor. Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
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