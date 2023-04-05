Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı geldi

    Okan Buruk, takımla yaptığı toplantıda “Medyada şampiyon olduğumuzla ilgili haberlere inanmayın. Öyle bir şey yok. Daha 9 maç var önümüzde. Rahavete kapılmayın” diye konuştu. İşte sizler için derlediğimiz 5 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Rehavet alarmı

    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk futbolcularını rehavete kapılmamaları gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Tecrübeli hoca takımla yaptığı toplantıda, "Medyada Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmesiyle şampiyon olduğumuz haberleri çıkıyor. Bu haberlere inanmayın. Öyle bir şey yok daha 9 maç önümüzde" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca kupada bugün Medipol Başakşehir ile oynanacak maça dikkat çekerek Tüm odağınız bu maçta olmalı. Taraftarımız önünde yarı finale kalmalıyız" şeklinde konuştu.



    HEDEFİ ÇİFTE KUPA
    Başarılı çalıştırıcı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolcularından şampiyonluk istiyor. Hedeflerinin final olduğunu belirten Buruk'un tek maç eleme sistemine göre oynanacak Başakşehir maçında hata istemediği belirtildi.



    İSPANYA'DAN ISCO İDDİASI
    Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Sevilla'dan ayrıldıktan sonra boşta olan İspanyol futbolcu İsco'yu transfer etmek istediği iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberde 30 yaşındaki 10 numaranın da beklediği teklifleri alamaması nedeniyle yeni sezon itibariyle Türkiye'de formaya giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Isco 4 ay formasını giydiği Sevilla'da 19 maçta oynayan yıldız isim 1 gol, 3 asistlik katkı yaptı.



        PEKİN: EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR OLAY
        Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, kulüp otobüsünün kurşunlanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pekin, "Bu, Fenerbahçe için son derece önemli bir konu. Bizim futbol takımımıza bir suikast girişiminde bulunulmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir olaydır. Ancak buna rağmen 8. yılında bir arpa boyu yol alınamamıştır" dedi.

        NE OLMUŞTU
        4 Nisan 2015'te Çaykur Rize deplasmanından dönen F.Bahçe kafilesinin otobüsüne kurşun sıkılmıştı.



        DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BUNA PENALTI VERİLMEZ
        MHK Başkanı Lale Orta, MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas ile birlikte yayıncı kuruluşta tartışmalı pozisyonlarla ilgili açıklama yaptı. Orta, "Kamuoyunun merak ettiği pozisyonlardan seçtik. Okan Buruk'un açıklanmasını istediği pozisyonlar vardı, onları da dahil ettik. 17 takımın değerli teknik direktörlerinin, bizden açıklanmasını istediği pozisyonlar varsa, her ay bir gün belirleyelim, ikişer pozisyonu göndersinler bütün pozisyonları şeffaflıkla açıklayalım" ifadelerini kullandı. MHK Başkanı'nın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vuran Arda Güler'in penaltısıyla ilgili, "Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon, kesinlikle yanlış alınmış bir karar. Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez" dedi.



        CHELSEA'DEN BÜYÜK ÇILGINLIK!
        Preimer         Lig devi Chelsea dün Graham Potter ile anlaşarak yollarını ayırdı. Büyük umutlarla takımın başına getirilen İngiliz çalıştırıcı, beklentileri karşılayamadı. İngiliz hoca, Chelsea'de 31 maçta görev aldı. Londra temsilcisi bu maçlarda 12 galibiyet, 11 yenilgi ve 8 beraberlik yaşadı.



            15 MİLYON EURO TAZMİNAT
            İngiliz medyasından Daily Mail, Chelsea'nin bu sezon teknik direktörler için yaptığı ödemeleri yayınladı. Londra ekibi görevden alınan Thomas Tuchel'e 11 milyon euro tazminat ödedi. Graham Potter için Brighton'a 25 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Görevden alınan Graham Potter'a 15 milyon euro tazminat ödendi.

            N'KOUDOU'YA BAŞAKŞEHİR KANCA ATTI
            Kevin N'Koudou için Medipol Başakşehir devreye girmeye hazırlanıyor. İstanbul'da mutlu olan N'Koudou'nun da Başakşehir'in işi resmiyete dökmesi halinde turuncu- lacivertlilere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

            AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ
            Beşiktaş, Gaziantep ve Hatay'ın ligden çekilmesi nedeniyle iki takımın kalan maçlarda hükmen yenik ve önceden oynadığı maç sonuçlarının da geçerli sayılması kararına olan itirazına devam ediyor. TFF Başkanı Büyükekşi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile verdikleri kararın arkasında duracaklarını söylemişti. Resmi siteden konuyla ilgili bir duyuru daha yapan TFF, 12 Şubat'ta verilen karara bu zamana kadar hiçbir resmi itiraz yapılmadığına vurgu yaptı. TFF'nin "Kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden alınan kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadesi de dikkat çekiciydi. Beşiktaş da, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" yazarak açıklamaya tepki gösterdi.

            DALCI DÖNEMİ SONA ERDİ
            TFF 1. Lig kulübü Gençlerbirliği, takımın teknik patronu Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Dalcı 19 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik ile 13 yenilgi aldı.

            Amir Khan dopingli çıktı
            Geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı madde tespit edilen 36 yaşındaki boksör Amir Khan, tüm müsabakalardan 2 yıl men cezası aldı.

            NADAL MONTE CARLO'DA YOK
            Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Monako'da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacağını duyurdu. İspanyol raket Carlos Alcaraz'ın da turnuvada olmayacağı öğrenildi.

            INTERNACIONAL'IN VALENCİA AŞKI
            Brezilya medyası, Enner Valencia ile ilgili iddialarına devam ediyor. Gazeteler, Valencia'nın temmuz ayında Internacional'e transfer olacağını yazdı. Haberde, Libertadores kadrosunu açıklayan Internacional'in 13 numaralı formayı özellikle boş bıraktığı ve Valencia transferi sonrası 13 numaranın tecrübeli golcüye verileceği vurgulandı. Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık kontrat isteyen Enner Valencia 1+1 yıllık kontrata sıcak bakmadı ve Sarı Lacivertli kulüpten ayrılmaya karar verdi.

            NE OLDU SANA PEDRO!
            Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Serie A'da Cagliari formasıyla 37 maçta 13 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. F.Bahçe'nin 4.7 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız bu sezon ise yokları oynuyor. Brezilyalı yıldız, 19 maçta 2 gol atarken 1 asist yaptı.

            ASLAN FİNAL İÇİN LYON'DA
            Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Eurocup finali ilk maçında bugün deplasmanda Fransız takımı LDLC ASVEL Feminin ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele GS TV'den canlı yayınlanacak. Galatasaray EuroCup'ı üçüncü kez müzesine götürmek hedefiyle Fransa'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Galatasaray, bu kupayı da alarak dördüncü Avrupa kupasını kazanmayı amaçlıyor.

            CİMBOM MAÇA HAZIR
            Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. Futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri dikkatleri çekti.

            BARROW'DA 2 RAKİP
            Galatasaray'ın Bologna forması giyen Gambiyalı Musa Barrow'la ilgilendiği belirtiliyordu. İtalyan basını 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Torino ve Villarreal'in de devreye girdiğini öne sürdü. Barrow'un Bolagna ile olan kontratı 2025'te bitiyor.

            SAKARYA'DAN VAR TEPKİSİ
            Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Altay'a mağlup olan Sakaryaspor'dan hakem yönetimine tepki geldi. Yeşil-siyahlılar yaptığı açıklamanın başlığını "Hırsız Var" koyarken, TFF'yi VAR kayıtlarını açıklamaya davet etti.

            GETİR'DEN DEV SPONSORLUK
            Hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir, bu yıl 46'ncısı gerçekleşen Schneider Electric Paris Maratonu'na ikinci kez sponsor oldu. Maraton sponsorluğu, Getir'in dünyadaki büyümesini sağlayan temel ilkeleriyle paralellik taşıyor.

            PAŞA'DA 3. ÖZDEŞ DÖNEMİ
            Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu. 52 yaşındaki çalıştırıcı 2016-2018 arası 86 maç ve 2019'da 15 maç Kasımpaşa takımının başındaydı.

            GİRESUN PUAN HEDEFLİYOR
            Giresunspor basın sözcüsü Emrullah Ekiz, Beşiktaş maçı öncesi, "Daha önce Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan nasıl puan aldıysak bu maça da aynı hırs ve öz güvenle çıkacağız" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            HangiKredi
            Haberler Spor Teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı geldi
                loading
                SON DAKİKA