Teknik direktör Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı geldi





15 MİLYON EURO TAZMİNAT

İngiliz medyasından Daily Mail, Chelsea'nin bu sezon teknik direktörler için yaptığı ödemeleri yayınladı. Londra ekibi görevden alınan Thomas Tuchel'e 11 milyon euro tazminat ödedi. Graham Potter için Brighton'a 25 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Görevden alınan Graham Potter'a 15 milyon euro tazminat ödendi.



N'KOUDOU'YA BAŞAKŞEHİR KANCA ATTI

Kevin N'Koudou için Medipol Başakşehir devreye girmeye hazırlanıyor. İstanbul'da mutlu olan N'Koudou'nun da Başakşehir'in işi resmiyete dökmesi halinde turuncu- lacivertlilere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.



AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ

Beşiktaş, Gaziantep ve Hatay'ın ligden çekilmesi nedeniyle iki takımın kalan maçlarda hükmen yenik ve önceden oynadığı maç sonuçlarının da geçerli sayılması kararına olan itirazına devam ediyor. TFF Başkanı Büyükekşi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile verdikleri kararın arkasında duracaklarını söylemişti. Resmi siteden konuyla ilgili bir duyuru daha yapan TFF, 12 Şubat'ta verilen karara bu zamana kadar hiçbir resmi itiraz yapılmadığına vurgu yaptı. TFF'nin "Kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden alınan kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadesi de dikkat çekiciydi. Beşiktaş da, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" yazarak açıklamaya tepki gösterdi.



DALCI DÖNEMİ SONA ERDİ

TFF 1. Lig kulübü Gençlerbirliği, takımın teknik patronu Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Dalcı 19 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik ile 13 yenilgi aldı.



Amir Khan dopingli çıktı

Geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı madde tespit edilen 36 yaşındaki boksör Amir Khan, tüm müsabakalardan 2 yıl men cezası aldı.



NADAL MONTE CARLO'DA YOK

Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Monako'da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası'na katılamayacağını duyurdu. İspanyol raket Carlos Alcaraz'ın da turnuvada olmayacağı öğrenildi.



INTERNACIONAL'IN VALENCİA AŞKI

Brezilya medyası, Enner Valencia ile ilgili iddialarına devam ediyor. Gazeteler, Valencia'nın temmuz ayında Internacional'e transfer olacağını yazdı. Haberde, Libertadores kadrosunu açıklayan Internacional'in 13 numaralı formayı özellikle boş bıraktığı ve Valencia transferi sonrası 13 numaranın tecrübeli golcüye verileceği vurgulandı. Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık kontrat isteyen Enner Valencia 1+1 yıllık kontrata sıcak bakmadı ve Sarı Lacivertli kulüpten ayrılmaya karar verdi.



NE OLDU SANA PEDRO!

Joao Pedro, geçtiğimiz sezon Serie A'da Cagliari formasıyla 37 maçta 13 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. F.Bahçe'nin 4.7 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız bu sezon ise yokları oynuyor. Brezilyalı yıldız, 19 maçta 2 gol atarken 1 asist yaptı.



ASLAN FİNAL İÇİN LYON'DA

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Eurocup finali ilk maçında bugün deplasmanda Fransız takımı LDLC ASVEL Feminin ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele GS TV'den canlı yayınlanacak. Galatasaray EuroCup'ı üçüncü kez müzesine götürmek hedefiyle Fransa'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Galatasaray, bu kupayı da alarak dördüncü Avrupa kupasını kazanmayı amaçlıyor.



CİMBOM MAÇA HAZIR

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. Futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri dikkatleri çekti.



BARROW'DA 2 RAKİP

Galatasaray'ın Bologna forması giyen Gambiyalı Musa Barrow'la ilgilendiği belirtiliyordu. İtalyan basını 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Torino ve Villarreal'in de devreye girdiğini öne sürdü. Barrow'un Bolagna ile olan kontratı 2025'te bitiyor.



SAKARYA'DAN VAR TEPKİSİ

Spor Toto 1. Lig 30. hafta maçında Altay'a mağlup olan Sakaryaspor'dan hakem yönetimine tepki geldi. Yeşil-siyahlılar yaptığı açıklamanın başlığını "Hırsız Var" koyarken, TFF'yi VAR kayıtlarını açıklamaya davet etti.



GETİR'DEN DEV SPONSORLUK

Hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir, bu yıl 46'ncısı gerçekleşen Schneider Electric Paris Maratonu'na ikinci kez sponsor oldu. Maraton sponsorluğu, Getir'in dünyadaki büyümesini sağlayan temel ilkeleriyle paralellik taşıyor.



PAŞA'DA 3. ÖZDEŞ DÖNEMİ

Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini duyurdu. 52 yaşındaki çalıştırıcı 2016-2018 arası 86 maç ve 2019'da 15 maç Kasımpaşa takımının başındaydı.



GİRESUN PUAN HEDEFLİYOR

Giresunspor basın sözcüsü Emrullah Ekiz, Beşiktaş maçı öncesi, "Daha önce Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan nasıl puan aldıysak bu maça da aynı hırs ve öz güvenle çıkacağız" dedi.

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