Galatasaray 26 yaşındaki yıldız Zakaria’yı transfer listesine aldı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının büyük favorisi Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını planlıyor. Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansla İtalyan takımlarının dikkatini çeken Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın harekete geçen Cimbom, bu kapsamda kiralık olarak Chelsea'de forma giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan 26 yaşındaki İsviçreli orta saha Denis Zakaria'yı gündemine aldı. Bu sezon Maviler'de 10 maça çıkan yıldız orta sahanın, sezon sonunda Juve'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın da transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim için kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi. Juventus teknik direktörü Allegri'nin de Zakaria'yı kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Zakaria'nın Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.