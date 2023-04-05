Fransa Futbol Federasyonu’nun oruçlu futbolcular için aldığı yaptırıma tepki sürüyor

Fransa'da oruç tartışması... Fransa Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde aldığı kararla Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamıştı. Bu yasak çok konuşuldu. PSG taraftarları ise Fransa Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara pankartla tepki gösterdi. PSG tribün grubu Ultras, açtıkları, "Bir hurma ve bir bardak su; işte Fransa Futbol Federasyonunun kabusu" pankartıyla karara tepki gösterdiler. Fransa Ligi takımlarından Nantes'ta yaşanan olay ise sosyal medyada çok tartışıldı.
KOMBOUARE'YE TEPKİ
Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, defans oyuncusu Jaouen Hadjam'ı Reims maçında oruç tuttuğu için oynatmadı. Kombouare, oyuncusunun orucunu bozması için baskı yaptı ancak Hadjam bunu kabul etmeyince kadro dışı kaldı. Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da alınan bu karar büyük tepki çekti. Bilindiği üzere daha önce Premier Lig'de, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken kısa bir süreliğine oyunun durdurulacağı açıklanmıştı.