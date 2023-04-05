Fransa Futbol Federasyonu’nun oruçlu futbolcular için aldığı yaptırıma tepki sürüyor





KOMBOUARE'YE TEPKİ

Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, defans oyuncusu Jaouen Hadjam'ı Reims maçında oruç tuttuğu için oynatmadı. Kombouare, oyuncusunun orucunu bozması için baskı yaptı ancak Hadjam bunu kabul etmeyince kadro dışı kaldı. Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da alınan bu karar büyük tepki çekti. Bilindiği üzere daha önce Premier Lig'de, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken kısa bir süreliğine oyunun durdurulacağı açıklanmıştı.

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