Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fransa Futbol Federasyonu’nun oruçlu futbolcular için aldığı yaptırıma tepki sürüyor

    Nantes’ın hocası Kombouare, oruç tuttuğu için oyuncusu Jaouen Hadjam’ı kadro dışı bıraktı . PSG taraftarı açtığı pankartla federasyonu hedef aldı.

    Fransa’da oruç tartışması

    Fransa'da oruç tartışması... Fransa Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde aldığı kararla Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamıştı. Bu yasak çok konuşuldu. PSG taraftarları ise Fransa Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara pankartla tepki gösterdi. PSG tribün grubu Ultras, açtıkları, "Bir hurma ve bir bardak su; işte Fransa Futbol Federasyonunun kabusu" pankartıyla karara tepki gösterdiler. Fransa Ligi takımlarından Nantes'ta yaşanan olay ise sosyal medyada çok tartışıldı.



    KOMBOUARE'YE TEPKİ
    Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, defans oyuncusu Jaouen HadjamReims maçında oruç tuttuğu için oynatmadı. Kombouare, oyuncusunun orucunu bozması için baskı yaptı ancak Hadjam bunu kabul etmeyince kadro dışı kaldı. Çok sayıda Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa'da alınan bu karar büyük tepki çekti. Bilindiği üzere daha önce Premier Lig'de, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için maç oynanırken kısa bir süreliğine oyunun durdurulacağı açıklanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    HangiKredi
    Haberler Spor Fransa Futbol Federasyonu’nun oruçlu futbolcular için aldığı yaptırıma tepki sürüyor
        loading
        SON DAKİKA