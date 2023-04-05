Fenerbahçe’de şok edici iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Ali Koç ve Jesus arasında ipler çok gergin





VARAN 2: 3 SAATLİK ZİRVE

Fenerbahçe yönetimi dün olağan toplantısını 'Jorge Jesus' gündemiyle yaptı. Portekizli teknik adama karşı artık tüm güvenini kaybeden Sarı-Lacivertli yönetim, yapılması planlanan operasyonu masaya yatırdı. Alınan bilgilere göre Jesus'la en azından sezonu tamamlama fikrine sıcak bakan Başkan Ali Koç, "Şu anda yapılacak değişim daha büyük bir başarısızlık getirir" ifadesini kullandı. Ancak birçok yöneticinin de Jesus'la beraber geçen her günün takıma zarar verdiğini söylediği ve "Hemen gönderelim" dediği ortaya çıktı. Yönetim toplantısının ardından Başkan Koç ile Jesus'un acil şekilde bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 3 saat süren toplantıda devam kararı alındığı öğrenildi. Tarafların şimdilik devam kararı aldığı ifade edildi. Kötü sonuçların sürmesi halinde Başkan Koç'un düğmeye basacağı bildirildi. Jesus'un alternatifleri ise Beşiktaş ile şampiyonluk ve Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın ile Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel'in olduğu ifade edildi.