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    Fenerbahçe’de şok edici iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Ali Koç ve Jesus arasında ipler çok gergin

    Ali Koç ile Jesus, 8 Ocak'ta 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası da oldukça ciddi bir tartışma yaşadı. İki isim tam 3 aydan bu yana mecbur kalmadığı sürece hiç yan yana gelmedi, birbiriyle de konuşmadı. Jesus, yönetime baskı kurmak için Brezilya'daki kaynaklarını kullanıp hakkında transfer haberleri çıkardı.

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    Aydır soğuk savaş var

    Evinde çok ağır bir derbi yenilgisi alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. "Soyunma odasında ipler koptu" haberi ile gündemi belirleyen TAKVİM, Ali Koç-Jorge Jesus cephesinde yeni bilgilere ulaştı. Kulislerde konuşulan iddialara göre, 4-2'lik Beşiktaş derbisi sonrasında karşı karşıya gelen iki isim arasında ilk gerilim bundan tam 3 ay önce yaşandı.



    SERT TARTIŞMA YAŞANDI
    8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanan ve 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus arasında yine sert bir tartışma çıktı. Hatta iki isim geride bıraktığımız 3 ay içinde mecbur kalmadığı sürece hiç yan yana gelmedi ve hiç konuşmadı. Başkan Koç ve Portekizli hoca arasındaki iletişimin futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki üzerinden yürütüldüğü de belirtiliyor. Bir başka iddiaya göre ise Jesus'la ilgili özellikle Brezilya basınında çıkan 'teklif' haberlerinin arkasında Portekizli teknik adam var. Jesus'un Brezilya medyasındaki kaynaklarını kullanarak hakkında, Flamengo ve milli takımdan teklif aldığına dair haberler yaptırdığı öne sürülüyor.



    ALİ KOÇ HER ŞEYİ BİLİYOR!
    Tecrübeli hocanın bu şekilde yönetim üzerinde bir baskı oluşturmaya çalıştığı vurgulanıyor. Aslında Jorge Jesus'a şu ana kadar hiçbir takımdan ilgi ve teklif olmadığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik adamın attığı tüm adımlardan haberdar olduğu da öğrenildi.



        VARAN 1
        Jorge Jesus yönetimin alacağı kararı bekliyor. Portekizli teknik adam bavulları hazırladı. Ali Koç derbi yenilgisi sonrası Jesus'a olan desteğini tamamen geri çekmiş durumda.



        VARAN 2: 3 SAATLİK ZİRVE
        Fenerbahçe yönetimi dün olağan toplantısını 'Jorge Jesus' gündemiyle yaptı. Portekizli teknik adama karşı artık tüm güvenini kaybeden Sarı-Lacivertli yönetim, yapılması planlanan operasyonu masaya yatırdı. Alınan bilgilere göre Jesus'la en azından sezonu tamamlama fikrine sıcak bakan Başkan Ali Koç, "Şu anda yapılacak değişim daha büyük bir başarısızlık getirir" ifadesini kullandı. Ancak birçok yöneticinin de Jesus'la beraber geçen her günün takıma zarar verdiğini söylediği ve "Hemen gönderelim" dediği ortaya çıktı. Yönetim toplantısının ardından Başkan Koç ile Jesus'un acil şekilde bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 3 saat süren toplantıda devam kararı alındığı öğrenildi. Tarafların şimdilik devam kararı aldığı ifade edildi. Kötü sonuçların sürmesi halinde Başkan Koç'un düğmeye basacağı bildirildi. Jesus'un alternatifleri ise Beşiktaş ile şampiyonluk ve Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın ile Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel'in olduğu ifade edildi.



        VARAN 3: YETER ARTIK BIRAKIYORUM
        Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 4-2 kaybedince tribünlerden Başkan Ali Koç'a çok büyük tepki gelmişti. İddialara göre taraftarların "İstifa" tezahüratları sonrası çok üzülen ve sinirlenen Başkan Ali Koç, "Yeter artık. Bırakıyorum" dedi. Ancak kulübün önemli isimleri ve bazı yöneticiler araya girerek başkanı sakinleştirdi. Ancak Koç'un sezon sonunda durumu yeniden gözden geçireceği ve çok büyük bir ihtimalle olağanüstü genel kurul kararı alacağı iddialar arasında. Ali Koç'un bu seçime yeni ve güçlü bir yönetimle güven tazeleme amacıyla girebileceği de konuşuluyor. Ama Koç'un görevi bırakma ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.

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        Haberler Spor Fenerbahçe’de şok edici iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Ali Koç ve Jesus arasında ipler çok gergin
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