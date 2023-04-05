Fenerbahçe’de şok edici iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Ali Koç ve Jesus arasında ipler çok gergin

Evinde çok ağır bir derbi yenilgisi alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. "Soyunma odasında ipler koptu" haberi ile gündemi belirleyen TAKVİM, Ali Koç-Jorge Jesus cephesinde yeni bilgilere ulaştı. Kulislerde konuşulan iddialara göre, 4-2'lik Beşiktaş derbisi sonrasında karşı karşıya gelen iki isim arasında ilk gerilim bundan tam 3 ay önce yaşandı.
SERT TARTIŞMA YAŞANDI
8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanan ve 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus arasında yine sert bir tartışma çıktı. Hatta iki isim geride bıraktığımız 3 ay içinde mecbur kalmadığı sürece hiç yan yana gelmedi ve hiç konuşmadı. Başkan Koç ve Portekizli hoca arasındaki iletişimin futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki üzerinden yürütüldüğü de belirtiliyor. Bir başka iddiaya göre ise Jesus'la ilgili özellikle Brezilya basınında çıkan 'teklif' haberlerinin arkasında Portekizli teknik adam var. Jesus'un Brezilya medyasındaki kaynaklarını kullanarak hakkında, Flamengo ve milli takımdan teklif aldığına dair haberler yaptırdığı öne sürülüyor.
ALİ KOÇ HER ŞEYİ BİLİYOR!
Tecrübeli hocanın bu şekilde yönetim üzerinde bir baskı oluşturmaya çalıştığı vurgulanıyor. Aslında Jorge Jesus'a şu ana kadar hiçbir takımdan ilgi ve teklif olmadığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli teknik adamın attığı tüm adımlardan haberdar olduğu da öğrenildi.