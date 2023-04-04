Beşiktaş’ta Şenol Güneş sonrası Cenk Tosun performans patlaması yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek haftayı moralli kapattı. Siyah- Beyazlı takımın golcü futbolcusu Cenk Tosun, attığı 2 golle karşılaşmada öne çıkan isimlerden biri oldu. 31 yaşındaki yıldız golcünün, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından vites yükseltmesi dikkati çekti.
ISMAEL DÖNEMİNDE 1 GOL
Kartal'ın başında Valerien Ismael varken silik bir görüntü çizen Cenk Tosun, 9 karşılaşmada sadece 1 gol attı. Golcü futbolcu, Ismael ile yaşanan yol ayrımı sonrasında dümene Şenol Güneş'in geçmesiyle birlikte hayat buldu. Tosun, Güneş döneminde oynadığı 17 karşılaşmada 14 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
TARAFTARLARI COŞTURDU
Beşiktaş'ın bu sezonki en skorer oyuncusu olan Cenk Tosun'un derbideki performansı taraftarları da memnun etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un Şenol Güneş ile birlikte yükselişe geçtiğini dile getirirken, "Bu golleri iyi izle Ismael. İşte gerçek Cenk bu" yorumlarını yaptı. Premier Lig ekibi Everton'dan transfer edilen Cenk Tosun, derbideki performansıyla Beşiktaş'ta kalmayı da garantilemiş oldu. Tosun'un sözleşmesi otomatikman uzadı.
CENK TOSUN TARAFTARLARI MUTLU ETTİ
Kartal'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, performansıyla kendi taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçe taraftarlarının da alkışını topladı.