Beşiktaş’ta Şenol Güneş sonrası Cenk Tosun performans patlaması yaşadı





TARAFTARLARI COŞTURDU

Beşiktaş'ın bu sezonki en skorer oyuncusu olan Cenk Tosun'un derbideki performansı taraftarları da memnun etti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un Şenol Güneş ile birlikte yükselişe geçtiğini dile getirirken, "Bu golleri iyi izle Ismael. İşte gerçek Cenk bu" yorumlarını yaptı. Premier Lig ekibi Everton'dan transfer edilen Cenk Tosun, derbideki performansıyla Beşiktaş'ta kalmayı da garantilemiş oldu. Tosun'un sözleşmesi otomatikman uzadı.



CENK TOSUN TARAFTARLARI MUTLU ETTİ

Kartal'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, performansıyla kendi taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçe taraftarlarının da alkışını topladı.

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