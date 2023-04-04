Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını TAKVİM yazarları değerlendirdi





AVANTAJ G.SARAY'DA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşık 5 sezondur başkanlık görevini yürütüyor. Ancak hem teknik adam hem de oyuncu seçimleri kendisini başarıya ulaştıramadı. Yine bir kırılma maçında 'kırılarak' sezonu kaybetti. Bundan sonrası için en büyük avantaj Galatasaray'da. Zaten puan cetveli de bize bunu söylüyor. Sayın Koç yine başkanlığı döneminde bir başka takımın şampiyonluk kutlamasını izleyecekmiş gibi duruyor. (Ulaş Özdemir)



5 GALİBİYET ZAFER İÇİN YETEBİLİR

Galatasaray kalan 9 maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik (biri Fenerbahçe'ye karşı olmalı) aldığı takdirde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın şampiyon oluyor.

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