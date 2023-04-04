Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını TAKVİM yazarları değerlendirdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. 27. haftada Adana Demirspor'u evinde 2-0 mağlup eden Galatasaray zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin ise dev derbide Beşiktaş'a kaybetmesi Galatasaray'a yaradı. Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışını ve şampiyonlukta Galatasaray'ın yalnız kalıp kalmadığını usta yazarlarımıza sorduk.
TÜM OKLAR G.SARAY'I GÖSTERİYOR
İlker Yağcıoğlu, "Bu saatten sonra Galatasaray çok büyük bir hata yapmazsa şampiyonluğu bırakmaz" dedi. Oktay Derelioğlu, "Galatasaray bu saatten sonra ancak kendi içinde problem yaşarsa ve ikram ederse şampiyonluğu kaybeder. G.Saray'ın tek rakibi artık kendisi" ifadelerini kullandı. Evren Turhan, "Galatasaray şampiyo... Okan Buruk ve ekibi bu saatten sonra şampiyonluğu vermez ve sezon sonunda ipi göğüsler" dedi. Ulaş Özdemir ise, "G.Saray avantajlı. Ali Koç yine başkanlığı döneminde bir başka takımın şampiyonluk kutlamasını izleyecekmiş gibi duruyor" yorumunu yaptı.
HAYALCİLİK OLUR
Bu saatten sonra G.Saray çok büyük bir hata yapmazsa şampiyonluğu bırakmaz. Adana Demirspor galibiyeti ve üzerine F.Bahçe'nin puan kaybetmesi işlerini daha da kolaylaştırdı. Fenerbahçeli oyuncuların, Beşiktaş maçı sonrası yüz ifadelerinden tamamen çökmüş ve kafalarında şampiyonluğu kaybetmiş olduklarını gördüm. Zaten kendi evinde iki ezeli rakibinden 7 gol yiyen takımdan şampiyonluk beklemek de fazla hayalcilik olur. (İlker Yağcıoğlu)