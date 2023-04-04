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    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını TAKVİM yazarları değerlendirdi

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. 27. haftada Adana Demirspor'u evinde 2-0 mağlup eden Galatasaray zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin ise dev derbide Beşiktaş'a kaybetmesi Galatasaray'a yaradı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını TAKVİM yazarları değerlendirdi.

    Takvim
    Artık her şey Aslan’ın elinde

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. 27. haftada Adana Demirspor'u evinde 2-0 mağlup eden Galatasaray zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin ise dev derbide Beşiktaş'a kaybetmesi Galatasaray'a yaradı. Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışını ve şampiyonlukta Galatasaray'ın yalnız kalıp kalmadığını usta yazarlarımıza sorduk.



    TÜM OKLAR G.SARAY'I GÖSTERİYOR
    İlker Yağcıoğlu, "Bu saatten sonra Galatasaray çok büyük bir hata yapmazsa şampiyonluğu bırakmaz" dedi. Oktay Derelioğlu, "Galatasaray bu saatten sonra ancak kendi içinde problem yaşarsa ve ikram ederse şampiyonluğu kaybeder. G.Saray'ın tek rakibi artık kendisi" ifadelerini kullandı. Evren Turhan, "Galatasaray şampiyo... Okan Buruk ve ekibi bu saatten sonra şampiyonluğu vermez ve sezon sonunda ipi göğüsler" dedi. Ulaş Özdemir ise, "G.Saray avantajlı. Ali Koç yine başkanlığı döneminde bir başka takımın şampiyonluk kutlamasını izleyecekmiş gibi duruyor" yorumunu yaptı.



    HAYALCİLİK OLUR
    Bu saatten sonra G.Saray çok büyük bir hata yapmazsa şampiyonluğu bırakmaz. Adana Demirspor galibiyeti ve üzerine F.Bahçe'nin puan kaybetmesi işlerini daha da kolaylaştırdı. Fenerbahçeli oyuncuların, Beşiktaş maçı sonrası yüz ifadelerinden tamamen çökmüş ve kafalarında şampiyonluğu kaybetmiş olduklarını gördüm. Zaten kendi evinde iki ezeli rakibinden 7 gol yiyen takımdan şampiyonluk beklemek de fazla hayalcilik olur. (İlker Yağcıoğlu)



        CİMBOM ŞAMPİYO...
        G.Saray'ın bu saatten sonra şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum. F.Bahçe'nin de derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte G.Saray için artık 'şampiyo' diyebiliriz. Saha dışı algılar da bitiyor. Artık herkes sahaya odaklanmalı. Sadece futbol konuşulmalı! G.Saray'ın bu sene rakiplerine şampiyonluğu ikram edeceğini düşünmüyorum. Okan Buruk bu saatten sonra şampiyonluğu vermez ve sezon sonunda ipi göğüsler. (Evren Turhan)



        TEK RAKİBİ KENDİSİ
        Beşiktaş'ın Kadıköy'de aldığı galibiyete Galatasaraylılar da çok sevinmiştir. Şampiyonluk yarışında Galatasaray çok büyük bir avantaj elde etti. Beşiktaş havaya girdi, Fenerbahçe demoralize oldu. Bu puan farkı kapanır mı? Futbolda her şey var ama Galatasaray bu saatten sonra ancak kendi içinde problem yaşarsa ve ikram ederse şampiyonluğu kaybeder. Galatasaray'ın tek rakibi artık kendisi. (Oktay Derelioğlu)



        AVANTAJ G.SARAY'DA
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşık 5 sezondur başkanlık görevini yürütüyor. Ancak hem teknik adam hem de oyuncu seçimleri kendisini başarıya ulaştıramadı. Yine bir kırılma maçında 'kırılarak' sezonu kaybetti. Bundan sonrası için en büyük avantaj Galatasaray'da. Zaten puan cetveli de bize bunu söylüyor. Sayın Koç yine başkanlığı döneminde bir başka takımın şampiyonluk kutlamasını izleyecekmiş gibi duruyor. (Ulaş Özdemir)

        5 GALİBİYET ZAFER İÇİN YETEBİLİR
        Galatasaray kalan 9 maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik (biri Fenerbahçe'ye karşı olmalı) aldığı takdirde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın şampiyon oluyor.

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