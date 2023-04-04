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    Beşiktaş faciası Fener’i 62 yıl önceye götürdü

    Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 1960-61 sezonunun ardından ikinci kez bir sezon dah em Galatasaray hem de Beşiktaş’tan iç sahada 3 ve üstünde gol yedi. Sarı-Lacivertliler derbi performansıyla sınıfta kaldı.

    62 yıl sonra büyük hüsran

    Fenerbahçe, bu sezon tarihi bir derbi başarısızlığı yaşadı. Sarı Lacivertliler Süper Lig tarihinde 1960-61 sezonunun ardından ikinci kez bir sezon da hem Galatasaray hem de Beşiktaş'tan iç sahada 3 ve üstünde gol yedi. Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde sahasında Galatasaray'a 3-0, Beşiktaş'a 4-2 kaybetti. Sarı-Lacivertliler, 1960-61 sezonunda ise 18 Aralık 1960'da Galatasaray'a sahasında 5-0, 25 Aralık 1960 tarihinde ise Beşiktaş'a yine sahasında 3-0 yenilmişti.



    3'LÜ DEFANS KABUSU
    Fenerbahçe'nin bu sezonki genel derbi performansı da sınıfta kaldı. Sarı-Lacivertliler bu sezon oynadığı 4 derbi maçın 3'ünü kaybederken, sadece Vodafone Park'ta Beşiktaş ile berabere kalmıştı. Derbi performansı Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin en büyük kabusu oldu. İşin ilginç tarafı ise Kanarya'nın galibiyet alamadığı bu derbi maçların tümünde 3'lü defans ile çıkması oldu.

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    Haberler Spor Beşiktaş faciası Fener’i 62 yıl önceye götürdü
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