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    • Spor
    • 03.04.2023 12:09
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    • 03.04.2023 12:09
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    Galatasaray'dan inanılmaz transfer! Arda Güler'i geride bırakmıştı

    Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda inanılması zor bir isim için düğmeye bastı. Öyle ki, Arda Güler'in 9. sırada kendisine yer bulduğu 'geleceği en parlak oyuncular' listesinde bu isim 4. sıradaydı. İşte A Spor'un aktardığı habere göre detaylar ve transferdeki son durum...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

    Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

    Sarı kırmızılılar, ligin 27. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

    Aslan zorlu mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

        Cimbom'un gollerini Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo kaydetti.
        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

        Böylelikle Galatasaray ligde 63 puana yükseldi.
        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

        Okan Buruk'un öğrencileri, 2 maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.
            Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

            GÖZLER TRANSFER ÇEVRİLDİ!

            Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı kırmızılılarda, gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda.
            Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

            Teknik Direktör Okan Buruk yeni sezon için transfer planlamasına başladı.
            Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

            Başarılı teknik adam, gelecek yıl transfer istediği mevkileri yönetime iletti.
                Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                Dursun Özbek ve kurmayları da bu talep sonrası çalışmalara başladı.
                Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                Okan Buruk'un özellikle kanat bölgesinde ayrılacak futbolcuların yerine transfer istediği belirtildi.
                Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızların birçok talibi bulunuyor.
                    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                    Rashica'nın da kiralık sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle o bölge için transfer arayışı başladı.
                    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                    Yönetimin özellikle Zaniolo'nun ayrılmasına kesin gözüyle baktığı iddia ediliyor.
                    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                    Cimbom İtalyan yıldızın yerine ise sürpriz bir ismi listesine aldı.
                        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                        Premier Lig'de top koşturan o futbolcu Galatasaray'ın gündemine geldi.
                        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                        Transfere Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.
                        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                        İşte A Spor'un aktardığı habere göre o isim...
                            Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                            G.SARAY'DAN GARNACHO ATAĞI!

                            Galatasaray, İngiliz devi Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
                            Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                            Sarı kırmızılılar, 18 yaşındaki genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
                            Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                            Cimbom bu transferi Zaniolo'nun yerine yapmayı hedefliyor.
                                Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                Genç kanat oyuncusunun ManU ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
                                Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                Ancak ManU Garnacho ile yeni kontrat yapacak.
                                Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                Uzun vadeli olması beklenen sözleşme sonrası Garnacho, 1 yıllığına bir takıma kiralanacak.
                                    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                    Bu noktada devreye giren Aslan'ın, geleceğin yıldızı için nabız yokladığı öne sürüldü.
                                    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                    Her iki kanatta forma giyen başarılı futbolcunun da Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
                                    Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                    Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
                                        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                        Alejandro Garnacho bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 32 maçta görev aldı.
                                        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                        Genç oyuncu bu maçlarda 5 gol attı.
                                        Galatasaray’dan inanılmaz transfer! Arda Güler’i geride bırakmıştı

                                        Ayrıca 6 da asist yaptı.
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                                            Amerika’ya ders vermek lazım
                                            Haberler Spor Galatasaray'dan inanılmaz transfer! Arda Güler'i geride bırakmıştı
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