Soner’den hayat öpücüğü

SPOR Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor evinde konuk ettiği Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. 62'de Kahraman'ın kendi kalesine attığı golle Ümraniye 1-0 öne geçti. Konya Diouf'un şık kafasıyla 82'de eşitliği yakaladı. 89'da Onur Ayık'la yeniden öne geçti. Maçta son sözü 90+7'de attığı golle Soner söyledi. Yıldız oyuncu takımına attığı golle 1 puanı getirdi.
GİRESUN'DAN HIZLI DÖNÜŞ
SÜPER Lig'in 27.haftasında Giresunspor ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriden beraberliği yakalayan Giresun'un gollerini 84'te Doğan Can ile 88'de Kuwas atarken, Alanyaspor'un gollerini 17'de Efecan Karaca ile 73'te Zinedine Ferhat kaydetti.
GİRESUN'DAN HIZLI DÖNÜŞ
SÜPER Lig'in 27.haftasında Giresunspor ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriden beraberliği yakalayan Giresun'un gollerini 84'te Doğan Can ile 88'de Kuwas atarken, Alanyaspor'un gollerini 17'de Efecan Karaca ile 73'te Zinedine Ferhat kaydetti.