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    Soner’den hayat öpücüğü

    Deplasmanda Ümraniyespor’la karşılaşan Konya Soner’in 90+7 attığı golle 1 puanı kurtardı

    Soner’den hayat öpücüğü
    SPOR Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor evinde konuk ettiği Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. 62'de Kahraman'ın kendi kalesine attığı golle Ümraniye 1-0 öne geçti. Konya Diouf'un şık kafasıyla 82'de eşitliği yakaladı. 89'da Onur Ayık'la yeniden öne geçti. Maçta son sözü 90+7'de attığı golle Soner söyledi. Yıldız oyuncu takımına attığı golle 1 puanı getirdi.


    GİRESUN'DAN HIZLI DÖNÜŞ
    SÜPER Lig'in 27.haftasında Giresunspor ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. 2-0 geriden beraberliği yakalayan Giresun'un gollerini 84'te Doğan Can ile 88'de Kuwas atarken, Alanyaspor'un gollerini 17'de Efecan Karaca ile 73'te Zinedine Ferhat kaydetti.


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